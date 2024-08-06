香港學生科學比賽結束　高中組迦密主恩中學發明長者防騙裝置奪冠

由香港青年協會、教育局、香港科學館合辦的「香港學生科學比賽2024」決賽暨頒獎禮日前（8月4日）舉行，今屆成功吸引超過200支本地頂尖隊伍提交作品，當中20支決賽隊伍的創科能力均獲得評審團高度肯定。在嚴格甄選下，4支冠軍隊伍脫穎而出，勇奪學界最高殊榮。



香港學生科學比賽是年度學界最大型的STEAM教育活動之一，今年比賽以「生活啟發創意 · 科學實踐創新」為主題，「可持續發展」為副題，旨在鼓勵學生勇於探索科學及科技，以創意思維推動社會創新發展。比賽獲近1,000位嘉賓、老師、同學及公衆人士親臨會場或透過網上直播參與其中，共同見證4大冠軍隊伍順利誕生。

初中組（發明品）冠軍由天主教培聖中學的隊伍以『「除除」善友』奪得，作品利用簡單機械裝置，幫助行動不便的長者能夠自行穿脫褲子，減少長者受傷的機會，同時守護他們的自尊心與尊嚴；而協恩中學隊伍則以『「酪」在其裝』贏得初中組（研究項目）冠軍，團隊透過實驗研究出酪梨種子能夠成為脫氧劑，同時亦可製成一個天然包裝膜，為食品保鮮提供一個更天然的選擇。

高中組（發明品）冠軍來自迦密主恩中學團隊發明的『「耆」逢敵「守」』，有見長者容易遇上電話騙案，發明裝置可實時把電話聲音轉換成文字，並透過內置關鍵字進行校對，如過程中發現潛在騙案，裝置將發出圖像警報，同時亦會向長者家人發送Whatsapp及電子郵件提示，以防止長者受騙。伊利沙伯中學舊生會中學的隊伍發現大麥蟲能攝食塑膠，於是透過研究分析大麥蟲對於不同塑膠的消化能力，以尋求生物降解塑膠的可能性，最終憑「蟲仔的塑膠盛宴」成為高中組（研究項目）冠軍。

香港青年協會總幹事徐小曼於致辭時表示，期望學生能保持熱心及對學習科學的熱情。

香港青年協會總幹事徐小曼致辭時表示，十分欣賞參賽學生運用科學和創科知識解決社會難題，認為學生日後在創科或其他領域發展，都應該具備同理心，並了解他人的處境，並期望學生能保持熱心及對學習科學的熱情，將來為社會帶來改變。