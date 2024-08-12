直資聚賢｜香港華人基督教聯會真道書院：培育人的素質

文：香港華人基督教聯會真道書院校長李澤康博士

筆者近日參加多場本地教育會議及海外大學開放日，席間屢有人問及在人工智能威脅下，將來學生從事某些易被取代之職業，是否難以保障其職場地位？豈料講者皆不約而同認為「不會」，蓋因人類具明辨慎思、批判性思考及高尚人格，能防止人工智能所帶來的毀滅性惡果。



（香港直接資助學校議會提供）

筆者回想三十年前，能成為大學的天子門生，或於職場獲得優越待遇者，多因成績優異或技能嫻熟。時移世易，面對劇烈的競爭，年青人應具備甚麽條件，才能脫穎而出？

於香港中小學課程及國際文憑課程（International Baccalaureate）框架下，除各科目知識範疇外，學校更著重培育人之素質（「價值觀和態度」、「IB Learner Profile」）及技能（「共通能力」、「Approaches to Learning」）。三者中，尤以高尚品格與積極態度為最。若能結合共通能力及所需知識，就能在學習或工作上站立得穩。

香港中小學課程框架提出七個重要價值觀和態度，包括堅毅、尊重他人、責任感、國民身份認同、承擔精神、誠信和關愛。共通能力分三類共九項，包括基礎能力（溝通能力、數學能力、運用資訊科技能力）、思考能力（明辨性思考能力、創造力、解決問題能力）及個人與社交能力（自我管理能力、自學能力、協作能力）。國際文憑在技能上的培養目標，除這九項，還有反思能力（reflection skills）和轉化能力（transfer skills）。此等元素，皆須經由經驗與磨練而成，人工智能又豈能代替人類謳歌這些高尚的價值觀？

（香港直接資助學校議會提供）

談到如何培養下一代建立良好「價值觀和態度」及「共通能力」，學校的環境是極為重要的，老師在傳授知識之餘，亦應致力於幫助學生建立高尚的價值觀與態度，鼓勵學生勇於挑戰自己，建立自我價值；同學之間亦能透過相處，學習在群體中發掘自我角色及合作之道。

筆者見證不少在關愛環境中成長之學生，於師長及父母熏陶下，建立愛護鄰里、朋友的良善品格；學校及家庭之照顧與鼓勵，使其勇敢面對困難，失敗後能再接再厲。近日與多名畢業多年的舊生見面，喜見他們在各自的工作崗位上，盡忠職守，熱愛自己的工作，造福社會，實在是與有榮焉。

有人講過「贏在起跑線」，但筆者認為，人生非與人競賽，而是要活出自我的意義和價值，將祝福貢獻予社會及身邊的人。無論恩賜多寡，只要能建立自我價值，便能立身於社會，成為社會中重要的一員。

作者：香港華人基督教聯會真道書院校長李澤康博士



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

