郊野義務搜索隊實地分享搜救知識　助中學生發揮創意設計嶄新發明

第二屆《城市創科大挑戰》已完滿結束，比賽邀請各界就「山人有計」和「幫人有計」兩個議題提供創科方案，從提升郊野公園和露營地點營運管理和遠足者大自然體驗，以及加強對照顧者的支援這兩方面，邀請學生和參加者發揮創意，運用科技設計創新方案。



當中為配合「山人有計」主題下的範圍和方向，大會邀得郊野義務搜索隊（CVST）分別為初中組和高中組學生舉辦培訓活動，讓學生了解現實中郊野環境和搜索的需要。在早前的一次高中組工作坊中，學員透過搜索訓練，切身處地了解遠足人士和郊外搜索隊的需要。



郊野義務搜索隊（CVST）成員為高中組學生舉辦培訓活動，讓學生了解現實中郊野環境和搜索的需要。(陳葦慈攝)

工作坊於6月下旬舉行，活動由CVST專家帶領參加者探索南生圍模擬搜索工作，過程中亦會向參加者介紹CVST工作、行山者的安全和步道資訊，並將先進科技融入培訓中，如導航系統、先進設備、用於搜索和救援的工具等。

支援紀律部隊搜救工作

郊野義務搜索隊（CVST）是一隊由本港熱愛野外活動之人士自發組成的搜索隊伍，在有需要時為在香港郊野失蹤人士提供義務搜索協助。搜索隊於2007年5月2日正式成立，目標是希望利用科技及不同行山人士的搜索能力，加強搜索工作，擴闊搜索範圍。

CVST成員帶領參加者探索南生圍模擬搜索工作。(陳葦慈攝)

中立角度處理失蹤事件

本港不時有發生行山者失蹤的案件，除了消防、警察及民安隊等官方尋人，搜索隊亦會自發組成搜索隊伍，在有需要時為在郊野失蹤人士提供義務搜索協助。一般情況下，他們會在官方搜救停止後，才會接手跟進個案。但如獲家屬同意，搜救隊亦會主動第一時間提供協助分析和搜索。他們的宗旨是根據證據去尋找失蹤者，盡量從一個中立的角度去處理每一個失蹤事件。

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搜索隊過往接受訪問時曾指出，搜救工作環環相扣，為了能盡快找到失蹤者，上山前一定會對失蹤者做家訪，以了解失蹤人士當日出門衣裝、有機會途經的行山路線等資料，然後再結合其他相關資料，找出共同點，才能推斷出失蹤者最有可能走過的行山路線，從而制定搜救路線。

搜救隊成員向參加者介紹CVST工作、行山者的安全和步道資訊，以及如何利用導航系統、先進設備、用於搜索和救援的工具等。(陳葦慈攝)

成員自發參與搜救行動 從不收受捐贈

搜索隊山上及山下的成員各司其職，上山的成員負責模擬失蹤者原定路線上山，邊行邊收集環境資料，如以群組形式出發，成員則需帶對講機，防止重覆搜索相同路線，成員亦會在在群組共享位置，以確保安全及作隨時聯絡；山下則由有多年搜索經驗的元老級成員協助支援，藉以往經歷及搜索能力，分析山上的數據進行研究，逐步縮窄搜索範圍。

現時搜索隊約有200多名成員，他們從無收受任何捐贈，成員均是自發參加搜救行動。 他們分別來自不同社會階層及行業，歷年來多次出動，更曾在行動中成功尋獲生還者。