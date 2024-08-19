直資聚賢｜培育具國際視野的年輕人

文：李寶椿聯合世界書院校長 Dr. Spencer Fowler

多元文化共融與教育理念

聯合世界書院(UWC)是一個國際教育機構,由18所學校、160多個地區遴選委員會和超過60,000名校友組成。創辦於1992年的香港李寶椿聯合世界書院（LPCUWC）現屆257名學生來自90多個不同國家地區。學校提供為期兩年的國際文憑大學預科課程(IBDP)，並透過寄宿體驗和啟發思維的「全才」活動,在運動、藝術和社區服務等領域培養學生的團隊合作和批判思考。



夢想與實踐：從校園到社區

2019年畢業生黎琸瑤(Christie)致力於環保事業，與校友共同創辦了環保組織2041 Hong Kong。2041 Hong Kong今年開始與LPCUWC 合作，為LPCUWC校園度身定做碳審計方案，以幫助推動校園的環保工作。

（香港直接資助學校議會提供）

Christie 從小熱愛運動、潛水和各種戶外活動。在LPCUWC期間，也熱衷關注環保議題。她參與了學校的珊瑚監察計劃，該計劃由校方與香港世界自然基金會合作開展，監測香港水域內珊瑚礁的生長情況，並為海洋生態研究提供寶貴數據。從LPCUWC畢業後，Christie選擇在香港大學升學，並於在學期間到加拿大交流，畢業後也在大企業當管理培訓生。同時也將繼續透過2041 Hong Kong推動公眾對氣候變化和可持續發展的關注。

（香港直接資助學校議會提供）

最近Christie與2041 Hong Kong團隊，更在「UBS x Melo 社會挑戰賽」種子資助計劃中獲得銀獎及最受歡迎獎。他們的提案是利用基於海藻的生態系統來恢復海洋棲息地，重建及穩定海洋生態系統。

Christie在百忙中投入回饋校園，積極參與畢業生組織活動及扶持學弟妹。她正帶領2041 Hong Kong為學校制定碳審計方案，幫助學弟妹們更深入了解校園如何實踐環境保護工作、以及其成效，藉此啟發以及培育新一代的環境保護先鋒。

（香港直接資助學校議會提供）

展望未來：成為改變世界的力量

在LPCUWC教育理念薰陶下，Christie和2041Hong Kong用實際行動詮釋了「改變世界」的真正意義。他們的故事激勵著更多的年輕人加入環保和社會服務的行列中，為創造一個更加美好的未來而努力。

LPCUWC將繼續致力培育具有全球視野和社會責任的學生，並通過多元文化教育和實踐活動，為世界的和平與可持續發展作出貢獻。每一位從聯合世界書院（UWC）的畢業的學生，都將成為改變世界的先鋒。

（香港直接資助學校議會提供）

作者：李寶椿聯合世界書院校長 Dr. Spencer Fowler



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

