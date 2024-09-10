聖保羅男女小一入學講座　優才家長：盼子女像何詩蓓多元發展

聖保羅男女中學附屬小學今日（10日）舉行小一入學申請人家長簡介會，共有1,350名家長出席。部份家長經優才或專才等計劃來港，他們不約而同說最欣賞香港的全人教育，有家長指「香港女飛魚」何詩蓓的學術和運動方面皆有成就，希望兒子亦像她一樣多元發展。



不過，隨着越愈來愈多內地人才經不同計劃來港，有家長擔心競爭會愈來愈大，「內地很多中產以上的家庭，包括我的朋友，都有把孩子送到香港讀書的想法。」



聖保羅男女中學附屬小學今日（10日）舉行小一入學申請人家長簡介會，共有1350名家長出席。（夏嘉朗攝）

優才家長：內地很多中產家庭都想把孩子送到香港讀書

去年3月經「優才計劃」來港的姚太，今日與朋友一同出席簡介會，為長子搜集入學資訊。她現時經營電力生意，長子亦於上周從安徽抵港，她認為香港教育尊重孩子想法，空間較自由，有助孩子全人發展；相反內地的基礎教育雖然紮實，但模式較單一，孩子只能按着同一個模式走。

她舉例稱，在巴黎奧運期間認識到何詩蓓，認為她學術和運動方面皆有成就，希望長子亦能夠多元發展。她又提及長子個性開朗和外向，亦很喜歡數學。她選校的最大因素是學校能否讓孩子按照其個性發揮所長，「（讓他）在某個領域，最大化地綻放他的個性。」

政府於2022年開辦「高才通計劃」，姚太坦言擔心競爭會愈來愈大，「內地很多中產以上的家庭，包括我的朋友，都有把孩子送到香港讀書的想法。」她又指現時最大的困難是學習廣東話，她特意為此購買繁體字書，亦會每晚抽時間和兒子一起學習。

姚太認為香港教育尊重孩子想法，空間較自由，有助孩子全人發展。（夏嘉朗攝）

內地家長欣賞本地英語教育

從事金融的胡先生原本居於上海，去年經「專才計劃」來港，今日亦帶同女兒出席簡介會。他同樣留意到香港和內地的教育差異，「（在香港）分數很重要，但不是唯一的考慮」，他說香港教育環境較全面，有更多機會讓孩子參與學術以外的活動，有助全能發展；內地則着重學業，學生需應付很多考試，興趣班較為次要，「很多培養，都要優先考慮考試分數。」

他又認為香港的英語教育較好，有助孩子日後了解西方社會的發展，稍後亦打算為孩子報讀適應班。

優才家長榮女士說欣賞香港的全人教育，「感覺孩子在這裏更加有自信和活潑。」（夏嘉朗攝）

家長每月花八千元讓孩子參加興趣班

榮女士於2017年經「優才計劃」來到香港，同樣最欣賞香港的全人教育。她認為香港的環境較開放和包容，「感覺孩子在這裏更加有自信和活潑。」她透露孩子除了學術發展，在體育和音樂等範疇均有涉獵，每月花費共8,000千元，她希望孩子將來能多元發展。

她說最近亦有到不同學校，如拔萃男書院附屬小學等了解入學資訊，又指今日簡介會達到預期，校長表達得很清晰，校舍環境亦不錯。她坦言香港的本地競爭大，身邊亦有不少朋友來到香港讀書，「我們也是抱着競爭大的心態來試一試，要好好準備。」