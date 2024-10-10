《香港01》中華文化學人招募專家學者　攜手推廣中華傳統文化

《香港01》推出「中華文化學人計劃」，舉辦各類型活動，例如中華文化巡迴展覽及攤位遊戲、參觀香港故宮文化博物館和專家講座等，以協助學校推動中華文化教育。



中華文化專家屈文灝表示，這些活動不但可以把一些傳統藝術介紹給同學們認識，更可啓發他們對快將失傳的藝術項目的興趣，達至傳承目的，並呼籲有興趣的專家學者加入與《香港01》攜手推廣中華傳統文化。



《 篆。投緣》屈文灝裝置篆刻展

《香港01》中華文化學人計劃目的是協助中小學推廣中華文化活動，由專業學者、大專生與學生分享中華文化及歷史精粹，加深學生對中華文化的認識。

當中舉辦中華文化巡迴展覽及攤位遊戲，展覽由本地篆刻家屈文灝先生策劃，透過不同篆刻系列展示百家姓、璇璣圖、孔子七十二第子、印章紙雕和中國核心價值等，配合不同互動元素、攤位遊戲，讓學生認識中華文化。該活動得到學校正面評價，學生們紛紛表示攤位的展覽內容非常有趣，而且能夠透過遊戲的方式加深他們對中華文化的認識。

《 篆。投緣》屈文灝裝置篆刻展

學校是傳承中華文化的最佳平台

中華文化專家屈文灝表示，計劃中以「裝置篆刻」作為推廣媒介，具體展現奇門遁甲、氣節與星宿、百家姓、璇璣圖、孔子七十二弟子、《水滸傳》梁山泊一百零八好漢、中醫藥、中國核心價值等中華文化主題，並以講故事的方式把本身較為深奧的篆文，以顯淺的方式呈現，能夠讓學生更易了解篆刻這種傳統藝術，有效起引起學生認識篆刻藝術和中華傳統文化的興趣。

發揮橋樑作用 連結學界及專家

他續說，學校是一個讓藝術承傳下去的好平台，可以讓師生有機會接觸一些非教程內的傳統中國藝術，而《香港01》能夠發揮橋樑作用，連結學界及中華文化藝術家，利用其廣大接觸讀者的優勢，相信能夠更好地推廣中華傳統文化，並形容這是非常難得的合作機會。

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《香港01》推出的中華文化學人計劃，就教育局「推廣中華文化體驗活動」一筆過津貼，為學校提供全方位支援，包括內地交流團、本地校外參觀、專家到校講座、體驗工作坊、到校展覽和攤位、教材套等，支援中、小學於推動中華文化學習。

《香港01》具備支援數十間本地中學及小學舉辦中華文化相關活動經驗，包括內地交流團、本地參觀、到校講座和工作坊等，同時可為學校提供媒體報道支援，與社會各界分享學校推動中華文化的動向。

如有興趣了解更多詳情，可電郵至education@hk01.com或 WhatsApp（35828747）與黃先生聯絡。

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