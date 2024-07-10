《香港01》中華文化學人　巡迴展覽及攤位遊戲助學生認識中華文化

《香港01》推出中華文化學人計劃，舉辦各類型參觀、講座等活動，協助學校推廣中華文化，加深學生對國家豐富文化認識。當中「中華文化巡迴展覽及攤位遊戲」已於6月19日順利舉行，展覽由本地篆刻家屈文灝先生策劃，透過不同篆刻系列展示百家姓、璇璣圖、孔子七十二第子、印章紙雕和中國核心價值等，配合不同互動元素、攤位遊戲，讓學生認識中華文化。



活動當日「01教育」在學校禮堂展出不同系列的篆刻印章，主題包括《水滸傳》「聚義堂」、中醫館、篆刻名家及歷史及印章紙雕等。現場同時設有10個攤位遊戲，讓學生除了欣賞展品外，亦有動手做的機會，而完成每個攤位玩遊戲可儲印章，換取精美禮物。

學生除了學習展板內容外，亦可參加攤位遊戲贏取小禮物。（蘇煒然攝)

寓學習於娛樂 了解中醫源遠流長

以中醫館為例，同學們需要將藥材的篆書與標楷體配對，配對成功後需要在裝有藥材的盒子中找到自己藥方上所寫的藥材，成功整理一個藥方即可獲得印章一枚。同學在過程中除了學習有關中藥材的名稱外，也對藥名的篆書有所認識，亦明白到中國傳統醫學源遠流長，博大精深，早在周代就已經出現中醫館，讓同學對中醫學的「陰陽」、「五行」有所認識。

同學參加中醫館攤位遊戲。（蘇煒然攝)

在百家姓展攤，同學們則需要看人物猜其姓氏，回答正確就可以得到一枚印章，亦可以即場體驗用百家姓印章蓋章。

同學體驗用百家姓印章蓋章。（蘇煒然攝)

同學投入遊戲表現雀躍

同學們在活動當日非常投入，表現積極，紛紛表示攤位的展覽內容非常有趣，而且能夠透過遊戲的方式加深他們對中華文化的認識。

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《香港01》推出的中華文化學人計劃，就教育局「推廣中華文化體驗活動」一筆過津貼，為學校提供全方位支援，包括內地交流團、本地校外參觀、專家到校講座、體驗工作坊、到校展覽和攤位、教材套等，支援中、小學於推動中華文化學習。

《香港01》具備支援數十間本地中學及小學舉辦中華文化相關活動經驗，包括內地交流團、本地參觀、到校講座和工作坊等，同時可為學校提供媒體報道支援，與社會各界分享學校推動中華文化的動向。

如有興趣了解更多詳情，可電郵至education@hk01.com或 WhatsApp（35828747）與黃先生聯絡。

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