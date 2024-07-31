《香港01》中華文化學生講座　都大學者曾智聰分享唐宋詞女妝書寫

唐詩宋詞中蘊藏寶貴的中華文化，透過賞析詩詞，學生可以了解到當時人文面貌，多角度加深對中華文化的認識。《香港01》早前邀請都會大學人文、語言及翻譯學系助理教授曾智聰博士為主講嘉賓，到東華三院郭一葦中學與學生分享唐宋詞中的女性妝容，並解釋女性在中國文學的形象與文化。



《香港01》早前邀請到都會大學人文、語言及翻譯學系助理教授曾智聰博士為主講嘉賓，到東華三院郭一葦中學與學生分享唐宋詞中的女性妝容，並解釋女性在中國文學的形象與文化。（鄭子峰攝）

曾博士首先向學生簡介詞與女性的關係，指出唐宋詞與現代的歌詞一樣可以歌唱，但古代歌唱者多為女性，男性作家會以女性視覺及模擬女性口吻創作，內容多圍繞女性生活，以取悅男性聽眾為目的。

《香港01》早前邀請到都會大學人文、語言及翻譯學系助理教授曾智聰博士為主講嘉賓，到東華三院郭一葦中學與學生分享唐宋詞中的女性妝容，並解釋女性在中國文學的形象與文化。（鄭子峰攝）

及後曾博士析述唐宋詞中女性妝容的書寫，介紹文學詞中的「鈿」，即用金銀珠寶、貝殼等鑲嵌的飾物，並以圖片說明晚唐作者溫庭筠《菩薩蠻》詞，「懶起畫蛾眉」中的蛾眉及其含意。

最後曾博士解釋詞中女性所反映的文化及文學義涵，以《史記·刺客列傳》中「士為知己者死，女為悅己者容」為例子，解釋著名宋詞《青玉案》「那人卻在，燈火闌珊處」的那人可能不是指約會女子，而是反映作者辛棄疾希望有人能欣賞自己的願望，從而讓學生加深了解女性在中國文學的形象及象徵意義。

《香港01》早前邀請到都會大學人文、語言及翻譯學系助理教授曾智聰博士為主講嘉賓，到東華三院郭一葦中學與學生分享唐宋詞中的女性妝容，並解釋女性在中國文學的形象與文化。（鄭子峰攝）

《香港01》推出中華文化學人計劃，就教育局「推廣中華文化體驗活動」一筆過30萬元津貼，為學校提供全方位支援，包括內地交流團、本地校外參觀、專家到校講座、體驗工作坊、到校展覽和攤位、教材套等，支援中、小學於推動中華文化學習。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『中華文化學人計劃』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747