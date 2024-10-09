校長灼見｜以香港藝術家麥雅端小姐故事　帶出價值觀教育的重要性

文：西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長

新學年，我校每年都會訂立一個校本主題，今年的校本主題是《自強》，希望學生要在學習及處事上學懂堅毅，再努力強化自己，向著目標進發。 說起《自強》，我想起一個朋友，麥雅端小姐Prudence Mak。



（馮家俊校長提供）

麥雅端小姐，出生於香港，創作Chocolate Rain這個系列的作品。Prudence 2008 年獲香港青年設計才俊大獎獎學金到倫敦中央聖馬丁設計學院修讀碩士課程。2010 年榮獲香港十大傑出設計師，並於2012年榮列香港十大傑出青年，其後獲得亞太經合會 Young Women Innovator Award 2013，2017年得到SIE GoodSeed Award，成立社創企劃香港的童話，2017 HK Licensing GOLD Award。

Prudence小時候的家境並不好，幸好在中學階段遇到美術科老師林康玉惠老師，在林太的指導下，加上她一向擁有堅毅及敢於追夢的精神，Prudence鮗於可以在藝術方面有所發揮，創出她自己的藝術夢。

（馮家俊校長提供）

今年，Prudence不只在香港舉辦她的全新系列作品的個展「觀潮...一場藝術的交匯」（Sea of Life: The Ink Art Journey），首次在香港展出以中國傳統水墨畫與PopArt融合的最新系列作品，更衝出香港，在英國及美國舉行展覽，不斷自強創新，為的是要回應自己的夢，更要報答恩師及她的支持者。

（馮家俊校長提供）

Prudence曾經講過：「預計到前路難行卻仍然繼續，才會有機會成功。」 這種堅毅的精神正正是我們的學生需要學習的。Prudence的故事，正正是培養學生正確價值觀的良好素材。 學校現在需要培育學生十二種首要的價值觀和態度，即：「堅毅」、「尊重他人」、「責任感」、「國民身份認同」、「承擔精神」、「誠信」、「仁愛」、「守法」、「同理心」、「勤勞」、「團結」和「孝親」。

學校有不同的方法，培養學生的正面價值觀，以下是一些方法：

1. 融入生活情境 聯繫生活經驗：

將價值觀教育與學生的生活經驗結合，讓他們更容易理解和接受。 舉例說明： 透過具體的例子，幫助學生理解抽象的價值觀概念。 鼓勵討論： 引導學生討論生活中的道德困境，培養他們的批判性思考能力。

2. 多元化的教學方法 角色扮演：

讓學生扮演不同角色，體驗不同的價值觀衝突。 故事教學： 透過故事，傳遞價值觀的訊息。 小組合作： 鼓勵學生在小組中合作，學習尊重他人、分享和溝通。 服務學習： 讓學生參與社區服務，培養他們的社會責任感。 要培養學生擁有以上的價值觀，不能只以口號及說教，我們需要更多Prudence的故事配以活動給學生了解及經歷，這樣，學生才能從小建立良好的價值觀，從而健康地成長。

西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長。

作者簡介：

馮家俊先生現為西貢崇真天主教學校（小學部）校長，從事教育事業28年。現為香港資助小學校長會理事、香港中文大學學習科學與科技中心顧問、西貢校長會執行委員會秘書及資訊科技領袖協會執行委員會從屬委員，一向致力推動及實踐電子學習、STEAM教育及自適應學習。馮校長帶領學校與教育局以及香港中文大學及香港教育大學推行不同的計劃，提升學生學習經歷，並將學校成功經驗向學界分享。

