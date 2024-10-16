校園天地｜中秋共融情：銘基學生與長者的跨代互動

秉承中華基督教會香港區會傳道服務的辦學宗旨，銘基書院素來重視全人教育，不僅致力於提升學生的學術水平，亦積極建立學生正向價值觀，強調服務學習，期望學生身體力行「施比受更為有福」的校訓，成為有理想、敢擔當的好青年。（內容由中華基督教會銘基書院提供）



學生在活動當天扮演不同角色，譬如身穿旗袍的迎賓。（中華基督教會銘基書院提供圖片）

適逢中秋佳節，銘基書院於9月18日積極響應由香港藝術中心、樂齡社企TheProject Futurus及社區互動策劃人陳韻淇共同籌辦的「龍鳳戲院大笪地」活動，既提供校舍作為活動場地，為社區人士舉辦中秋茶聚和遊戲體驗；亦有28名銘基學生擔任共融大使，服事街坊，培養同理心和感恩品格。

活動當天，逾120位長者蒞臨銘基，而學生扮演不同角色，譬如身穿旗袍的迎賓、發放「龍鳳戲院」門票的售票員、派發好姐涼茶、美亞菓子、炒栗子、爆谷等小食的小販等，以重現大笪地風華，共享中秋歡樂。

銘基學生在懷舊小吃攤位派發爆谷。（中華基督教會銘基書院提供圖片）

活動與「樂齡社企——軟餐俠」合作，為有咀嚼和吞嚥困難的長者獻上咖喱魚蛋、煎釀三寶、低糖蛋黃白蓮蓉月餅等美味軟餐。學生大使活動前亦參與工作坊，了解吞嚥困難的情況，體驗軟餐製作，以便在活動當日提供更體貼的服事。

參加活動的何同學坦言：「感恩活動讓我走進現場，首次了解『大笪地』是指商販在社區空地進行買賣、展示技藝，甚至搭建戲棚演唱戲劇的場所。」負責準備餐點的黃同學則表示：「輕盈、滑順的軟餐，讓咀嚼及吞嚥困難的長者能夠輕鬆品嚐喜愛的食物。」本次體驗加強同學的同理心，通過換位思考，體會他人的困難。

扮演伙計的銘基學生為長者派餐。（中華基督教會銘基書院提供圖片）

「龍鳳戲院大笪地」以溫暖和美味連繫起大角咀街坊、長者和銘基學生，深化他們對社區的了解和歸屬感。銘基書院期許每位學生都能透過服務學習，培養感恩之心，並同理他人處境，實踐「施比受更為有福」的校訓，成為紮根大角咀、立足香港、胸懷祖國、放眼世界的有為青年。

（內容由中華基督教會銘基書院提供）

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