校園天地｜香港中學生穿越小說比賽　學生奇幻呈現歷史學習成果

由陸國權中華文化傳承研究基金和教育倡行聯合主辦、香港樹仁大學歷史學系協辦的「與歷史同行：香港中學生穿越小說比賽」於2024年9月14日香港樹仁大學順利舉行決賽及閉幕禮。



優才（楊殷有娣書院）許諾怡同學獲得「最佳穿越小說獎」。

這次比賽旨在透過創作穿越小說，讓香港中學生結合歷史知識與創意寫作，激發他們對歷史的興趣及想像力。比賽自啟動以來，吸引了超過60隊香港學生參與。經過多輪評選，共有20隊小說作品，近80名參者脫穎而出，進入當天的決賽。

決賽當日的評審陣容堅強，包括著名戲劇大師盧偉力、樹仁大學歷史學系系主任何其亮、以及文化評論人張穎恒。他們不僅從小說的歷史內容、創意表現、語言運用等多個角度對參賽作品進行了細緻的評分，還在現場與參賽學生進行了互動，提供寶貴的寫作建議。

最終，由優才（楊殷有娣書院）許諾怡同學的參賽作品《時空解密之唐朝公主情迷》脫穎而出，榮獲冠軍。這篇小說講述了一段辯機和尚與高陽公主故事，巧妙融合了唐朝歷史元素與曲折的情節，獲得了評審的一致好評。學生指出這次參加故事，結合歷史學家的推測與個人想法創作而成。她希望藉此作品讓更多人對中國歷史產生興趣。通過這次比賽，學生深入了解了歷史，對創作小說也有了全新的突破，讓她在歷史學習上有更深的體會和熱情。

趙聿修紀念中學獲「還原歷史場景獎」。

路德會呂祥光中學蕭子誠、魏輔駿及朱健宏同學則創作了《珍饌歸唐》，他們說故事創作重點是呈現被歷史忽略的飲品文化，並希望展示當時百姓的生活與經濟狀況，特別是古代的食物如何反映歷史背景。另外趙聿修紀念中學則憑籍優異的歷史研究和資料考查，得到「還原歷史場景獎」及「優異獎」。在還原歷史場景的過程中，學生們表示，他們參考了《衞公兵法》，重現士兵偵查紮營的過程，以展示古代軍隊的策略。同學指「我們希望讀者能感受到古代軍隊的智慧，並讓歷史細節能讓故事更加生動。」

活動結束後，評審們對本次比賽的整體水準給予了高度評價，並鼓勵學生們繼續探索歷史和寫作的結合。本次活動不僅促進了學生對歷史學習的興趣，也提供了展示創意的平台，主辦方期望未來能舉辦更多類似的活動，讓年輕一代對中華文化和歷史有更深的認識與熱愛。

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