校長筆記｜師生同行　用生命影響生命　燃點盼望　改寫成長軌跡

文：保良局姚連生中學溫家輝校長

搭建學生舞台 讓學生的成長各有所成

「每個孩子不只唯一、更是獨一。」這是保良局姚連生中學温家輝校長常常與老師們提起的一句說話。温校長積極推動生命教育，帶領學校不以提升學術成績作唯一目標，「我相信「潤物無聲」，所以我在整體學校規劃上刻意營造更多生命觸碰的機會，亦相信年青人都擁有無限潛能，我地見證住同學們在循循善誘下都能發光發亮，而且相信他們日後都會各有所成。」温校長說。



中二級的張傲伽（中）在學界比賽獲取殊榮。（作者提供）

剛升讀中二級的張傲伽同學主動發表意見︰「以前的我很糟糕，個人欠缺自信，亦很怕羞內向，入讀姚連生中學後，我得到很多演說、討論及匯報的機會，令我學懂與人相處和溝通。現在站出來面對大家已建立一定自信，屋企人都話我比以前進步了好多。」

年紀輕輕，張同學其實還是一名游泳健將︰「記得自小已開始習泳，教練們都好嚴厲，將我批評得一無是處，令我很大壓力，簡直透不過氣來，最後表現和成績也不好。升到姚連生中學後，跟隨學校的泳隊訓練，起初也只是站在角落，但泳隊的老師和師姐們不斷鼓勵和開解我，令我重拾游泳的樂趣，更第一次在比賽中取得個人獎項。我覺得姚中的老師一直好真誠引導我地的成長，亦令我希望為學校贏取更多獎項

温校長指出該校學生來自附近的公共屋邨，出身基層，為了讓學生擴闊眼界，學校需要提供大量資源和支援，同學們的種種回饋，亦成為老師投入教學的動力。「姚連生中學有太多生命影響生命的故事，見證住校內推動生命教育的正能量。」温校長說。

師生情誼深厚 處處欣賞在校園送暖送愛

中四級余金昇同學曾在姚連生中學《校訊》內分享心聲，寫道：「我曾經是一個平凡的男孩，無甚麼過人之處。有時我會想︰我的一生就會這樣平凡渡過嗎？但我改變了！今天的我充滿自信，積極尋求突破……特別要感謝馮詠怡老師，她讓我磨鍊自己，也擴闊了我的眼界。」其實在姚連生中學裡面這些心聲交流都是十分平常，「我個人覺得疫情後同學之間、或師生之間都有種說不出的隔膜，所以我在校內推動「欣賞文化」，希望建立番在我讀書果時，社會及校園內應有的人情味。」

中五級林詩康同學點頭補充︰「我十分同意。我小學時見到同學們都報讀很多興趣班、補習班，十分「充實」，我則甚麼都沒有，放學就回家，好像很「得閒」。來到姚中，幸運地遇到班主任劉俊偉老師，他推薦我去參加很多校外比賽，過程中給我指導，令我更進一步。我會用「樂在其中」去形容姚中的學習生活。我想，「樂」是我的思考模式變得「正向」。以前，面對困難時會感到困擾，想逃避；現在我不會因為事情困難而不做，反而會積極思考怎樣做。我覺得在各項比賽中的知識與技能都可以轉移，對我讀書及應付考試都有正面影響。總之明白到有付出，就會有收穫。」

在姚連生中學，校長與老師們每隔一段時間就會度橋讓學生去感謝和欣賞身邊的人和事，「我相信這種「感恩、珍惜」既價值觀對年青人的將來十分寶貴，而且畢生受用」。

從服務認識自己 同伴互相支持和鼓勵

中六級同學何啟賢參與無止橋河北小窩村服務體驗計劃。（作者提供）

學校的無人機足球隊初次啼聲，即得到獎項，令人鼓舞。中六級同學何啟賢謙虛的說︰「我們剛成立，原本志在參與比賽，汲取經驗。我最難忘的就是讓我帶領低年級同學從訓練、到維修、一步一步給我作為領袖的機會。我自己平時亦有玩航拍，但學校撥了很多資源建立無人機隊，讓我發揮個人專長，從中建立更多自信心；特別感激馮詠儀老師，佢利用自己暑假既時間，帶我地一班學生領袖到內地參加「無止橋服務活動」，而且學校既老師亦常要求我們師兄師姊要更主動去協助其他同學，從中明白到「主動」是成長的一個重要價值。」

除此之外，何啟賢亦在升旗隊中算大哥哥，他說︰「有的學弟學妹在操練中表現不好，由於我們都算是同輩，溝通較佳，在傾談中知道對方的情況與需要，有助化解問題，提升效率。這個情況亦會見於學習當中，學弟學妹見我忙於校本評核，便會好奇的問我在做甚麼，我詳加說明，大家便會展開交流。這正是由活動帶動學習的好例子。」

至於世界未來的發展方向，STEAM及人工智能正正炙手可熱，温家輝校長作為國際青少年創科教育協會的榮譽會長，上任後投放大量資源增添硬件配置，去年STEAM ROOM才剛剛啟用，接下來還有兩至三個有關機械人及人工智能的實驗室陸續開展工程。「即使學生家庭資源未如理想，姚連生中學也能夠成為他們完善的教育場所，幫助佢地掌握最新的科技發展，我地希望不同背景的同學都能實踐「知識改變命運」的道理。」

重視音體藝教育 方向又專又廣

温校長與學生一同參與師生閃避球比賽。（作者提供）

溫校長認為學校推廣音、體、藝教育，目的希望進一步裝備學生的專門知識與專業技能，並培養為他們日後投身相關行業或升學作最佳準備。「我不希望我的學生只是以閑睱的方向來參與活動或運動，我希望他們除了能夠從中鍛鍊身體和心理質素外，更能發展至專業程度。」

身兼香港青年手球隊教練的體育科主任鍾昀延老師表示，在音體藝專業化方面，學生成長有階段性發展，我們為成熟的隊伍和項目聘請界別中的頂級導師和教練去指導學生，作為同學們的學習榜樣，亦是學生的人生導師。温校長說：「剛才都提及學生們欠缺眼界和未來事業的觸覺，所以我們都期望所請的專業教練為我們的隊員帶來音、體、藝上的網絡資源，例如引薦到坊間的專業樂團、地區或全港性的球會等，讓同學們看見原居社區外更大的世界。」另外，學校亦特意添置先進的體適能器材，例如：Visbody三維掃描身體成分分析儀，將最新科技結合學校發展，「都是同一理念，學生欠缺的，我們學校「盡做」，讓他們成長得更豐盛。」

每個年青人都需要一個學習和探索的舞台

溫校長相信每個人皆具潛能與良知，「中學階段是人生重要的時刻，內在涵養、生命素質、價值重整、人生取向都在這階段確立。姚連生中學的學生，能力絕對不遜色，只是欠缺自信、方向與眼界，我地就為佢地搭建一個中學生涯既舞台，讓佢不只被看見，更要發光發亮。」過去我曾參與一個生命教育交流團，當時的體悟可作分享︰「影響學生一輩子的，一定不只是知識，而是情誼的火花、真正的學問，以及對生命的感受」。

保良局姚連生中學温家輝校長。（作者提供）

作者簡介：

中學校長、教育碩士、文學碩士。國際青少年創科教育協會榮譽會長及大賽顧問、品德教育傑出教學獎。温校長本著「全人教育」的理念，推動價值教育，鼓勵發揮潛才和創意。讓校園實踐關愛、增值及追求卓越，發揮年青人的真善美。

