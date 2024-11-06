校長灼見｜傳承中國文化：藝術教育中的探索與體驗

文：秀茂坪天主教小學葉春燕校長

中華文化博大精深，必須要讓同學自少接受薰陶及感受中國之傳統文化，藉著推廣文化傳承，好讓孩子感受到中國文化之底蘊，從而能更深入了解中華文化之歷史及優秀之處，同學從中可學習成為自身成長之重要基石。



筆者認為，要小學生明白傳統的中華文化，不是易事。 當中需要有心思導引孩子去觀察、接觸，甚至去體會；所以，筆者最喜歡透過活動，例如皮影戲向學生介紹中國傳統藝術。藉此誘發學生的學習興趣並讓他們有機會去嘗試製作。還有就是透過課堂內外，使孩子吸收中華文化之精髓，例如舉行中華文化週，透過不同種類之活動，引導同學發掘這個中華寶庫。另外，與內地各機構單位作多元交流，讓孩子可親身領悟中華文化之特色及感受其可貴之處，同學在多方面接觸肯定作為中國人之優越及從中弘揚中華文化。

以三年級「航天科技」為例，學生除了從網上蒐集資料探索國家火箭的結構和發射推進的原理，還會利用擴增實境(AR)及參觀等豐富學生的資訊，再以環保物料製作太空站，過程中增加了學生的航天知識，同學亦表達了對國家科技的讚嘆。

秀茂坪天主教小學一直致力推動多元的藝術教育，我們期望學生結合藝術創作及中國文化，從中體會中國文化的獨突和優秀之處。秀天視覺藝術課程，一直都有在各級加入以中華文化為主題的學習課題，由老師親自製作優質及多元的課程和教材，帶領學生透過一系列的創作活動，讓學生穿越時空、回到古代，認識中華文化，啟迪學生反思，躬身求知。本年度的主題為：「傳統服飾」、「保育文化」、「航天科技」、「我們的中國」等。

主題創作外，課程亦有系統地加入民間藝術元素。學生在四年級時可以接觸中國陶藝和青花瓷藝術，五年級學生會進行中國臉譜和紮染創作，六年級同學會進行中國紙藝和舞獅繪畫。學校刻意讓學生在中華藝術文化薰陶下，從根本認識中華文化的價值和意義，期望培養學生鑑賞美藝和美學的能力，深入探尋中華文明工藝的智慧，認真體會中華文化的價值。

學校為學生提供多元化的中國傳統藝術活動，弘揚中華文化，秀天為學生開設了一系列的水墨畫和陶藝課程，不僅為學生提供了深入了解中華文化的機會，還讓他們享受愉快的學習經歷。

視覺藝術科課程提倡讓學生主動探索，透過製作模型和藝術創作等活動，將所學知識轉化為實踐，並藉此培養出對中國傳統文化的尊重和熱愛。

秀茂坪天主教小學葉春燕校長。（作者提供）

作者簡介：



葉春燕女士現為秀茂坪天主教小學校長，從事教育工作餘30年。現為香港考試及評核局委員，津貼小學議會副秘書，中國香港學界體育聯會九龍東區小學分會副主席，香港天主教教區學校聯會小學組 II區主席，觀塘區學校聯會活動組委員，香港教育大學小學人文科學位教師教育文憑課程顧問等。葉校長一向致力推動及實踐電子學習、STEAM教育、藝術教育、生態保育及價值觀教育。葉校長帶領學校與各社福機構，大專院校及教育局推行多個先導計劃，豐富學生的學習經歷，積極參與推動教育政策及發展。

