校長灼見｜所有學習從「玩」開始：從遊戲中啟發無限可能

文：天主教伍華小學馮朗校長

近年來，政府日益重視學生的身心健康，強調教育不應僅止於課本知識，更應培養學生全人發展。而「玩」，正是開啟孩子學習大門的鑰匙。



慶中秋。（馮朗校長提供）

「玩」是孩子的天性，也是他們探索世界、認識自我的最佳方式。透過遊戲，孩子能發展想像力、創造力、解決問題的能力，同時也能學習與他人互動、合作。然而，在升學壓力日益加重的今天，許多孩子失去了玩樂的機會，取而代之的是無止盡的補習和考試。

小一新生踏入校園，是一個全新的開始。對他們來說，一切都是那麼新鮮、陌生。如何讓他們快速適應學校生活，並樂在其中？答案或許就在「玩」裡。

伍華樂圖活動。（馮朗校長提供）

我們學校特意在首周把學校化身成為「伍華樂園」，老師準備了一系列的攤位遊戲，就讓我們和同學們、家長們一起玩個遊戲，一起醒醒神！同學們玩過遊戲後都精神奕奕地上課。透過遊戲，學生們可以打破班級的隔閡，認識更多新朋友。每位學生都能成功完成遊戲任務獲得成就感，提升自信心。

上課一個月後，我們為小一新生及插班的學生舉辦滿月活動，慶祝他們順利融入校園生活。看著孩子們在遊戲中歡笑，老師欣慰地看到他們已經不再是剛入學時的那樣陌生和緊張，取而代之的是自信的笑容和活潑的身影。

滿月活動。（馮朗校長提供）

傳統的教育觀念認為，學習必須是嚴肅的，遊戲會分散孩子的注意力。家長往往將學業成績作為衡量孩子成功與否的唯一標準。一些家長更認為遊戲就是無意義的玩耍，對孩子的學習沒有幫助。

「玩」不一定都沒有意義的。而有效的玩樂學習應符合以下條件:

樂趣至上：遊戲應該讓孩子們感到有趣。

有意義：遊戲的內容應該與孩子們的生活經驗相關。

主動參與：孩子們應該主動參與遊戲，而不是被動地接受。

反覆練習：重複遊戲可以幫助孩子們鞏固所學到的技能。

社交互動：遊戲提供了一個與他人互動的平台。

「玩」是孩子的天性，也是學習的起點。透過「玩」，孩子能獲得更多學習的動力和樂趣。學校及家庭應共同努力，為孩子營造一個充滿樂趣的學習環境，讓每個孩子都能在玩樂中成長。

天主教伍華小學馮朗校長。（校長提供）

作者簡介：

馮朗先生現為天主教伍華小學校長。馮校長取得香港大學英語教育學位後，到英國諾丁漢大學取得融合教育碩士學位。馮校長是首位把Micro:Bit帶到香港的教育工作者，並為學界舉辦多次講座及工作坊，讓老師認識運算思維教育。馮校長致力推動課程發展，特別在英文科教學方面經驗豐富，亦積極推動快樂學習的教學理念，激發學生的學習興趣，讓學生在愉快及關愛的氛圍中成長。

