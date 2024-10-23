校長灼見｜小一學生真的有需要去補習社嗎？

文：天佑小學校長李喜森

最近，筆者應邀參加了一場幼稚園舉辦的家長會，分享了有關小學課程以及如何協助孩子順利升上小學一年級的準備。許多幼稚園家長對近年來小學課程的新措施不太了解，例如常識科的分拆成科學科和小學人文科，十二個價值觀教育，以及國家安全教育等。由於許多家長已經脫離校園很久，他們在面對子女升小一時自然會感到一些擔憂。他們擔心子女適應新學校環境、新的學習方式，以及學校生活中的種種新挑戰，例如校園生活、午餐、課後活動等。有些家長甚至因為自己的學識有限或時間壓力大，擔心孩子跟不上進度，於是貿然把他們送去補習社，期望補習老師能幫助孩子完成作業、複習、應對測考等。



靜觀練習（李喜森校長提供）

在新學年開學時，筆者曾經發現有好幾位一年級的學生，在校門前拒絕回校上課。其實，在每個新學年開始時，都可能遇到這種情況。一般都是因爲學生不適應小學的生活、害怕陌生的環境、又或是害怕新的老師，只要耐心地與他們傾談，問題便很快解決。但如果問題持續，可能問題就不是表面那麼簡單了！經過深入聆聽這些學生的心聲後，才發現最深層的原因是孩子不願意在放學之後被送到補習社去。爲何孩子不願意去補習社？其一，孩子可能覺得父母不愛他們，不願意陪伴在他們身邊；其二，孩子在補習社由朝待到晚，長時間沒有跟父母一起，缺乏安全感；其三，從早到晚都在外，感到身心疲累；其四……害處多不勝數。家長必須知道，孩子正處於在一個過度期，心理有著很多憂慮，而這些憂慮，如果處理不妥當，隨時可以演變爲「災難」。

中國女排全接觸（李喜森校長提供）

愈來愈多學校著重幼小銜接的規劃，期待能夠有效地促進學生的心理健康。談到從幼稚園升上小學一年級的問題，例如在個人自理方面，幼稚園會提供周到的照顧，但到了小學，學生卻需要學會自理，並建立新的師生關係和同學友誼。每個孩子在適應過程中反應各異，但無論適應情況如何，家長的「陪伴」至關重要並且具有關鍵性影響。

孩子在經歷過一整天的學校生活後，情緒可能波動不定。當他們放學之後，可能有很多心事想與父母分享。但如果父母只把孩子在放學後送到補習社，卻忽略了他們的心靈需求，長此以往，將帶來負面影響！舉例來說，我們學校為了幫助學生順利過渡，取消了第一學期的評估，轉而設定較小的學習任務，老師在批改後向家長報告學生的學習進度。默書和抄寫的次數也相應減少，希望減輕家長和學生的壓力，讓他們有更多時間相處，促進親子關係。

今次的分享，期望各位家長在考慮是否送孩子去補習社之前，不妨先透過以下的方法幫助孩子建立信心、克服心理障礙，最終可以提高學習效率及更好地應對壓力：

1. 建立固定學習時間表：

設定固定的學習時間表，包括溫書和作息時間，培養良好的學習習慣。

2. 建立正面學習氛圍：

在家中營造積極正面的學習環境，給予支持和鼓勵，讓孩子相信自己的能力，並學會轉化負面想法為積極動力，應對挑戰。

3. 促進適當休息和睡眠習慣：

確保充足睡眠，建立健康的睡眠習慣，以提高專注力和學習效率。

教導子女在溫習之餘放鬆休息，如深呼吸和冥想。

各位家長，加油！

天佑小學校長李喜森。（作者提供）

作者簡介：李喜森先生現爲天佑小學校長，從事教育事業33年，在校致力推動生命教育——「蝴蝶保育計劃」，期待學生能夠懂得珍惜生命。李校長也熱愛書法藝術，現爲香港書法專業人員協會執委之一，並在每個主日於馬鞍山聖方濟堂以歌詠團團長的身份推動堂區之福傳事務。

