校園天地｜STEAM｜聖伯多祿中學「指」點迷津連奪3獎參加科技展

本校學生發明了「指」點迷津，並分別獲得教育局主辦的「智慧城市專題研習比賽 2023/24」的「初中組-傑出智慧城市專題研習獎」、「香港大中華中小企業商會」主辦之「香港中小企創新大獎2024」的優異獎及於「全港中小學創客大賽2023-2024」中，取得中學組冠軍。此外，學生發明已於今年十月代表香港參加 2024 科技周暨創科成果展 （澳門）。其實，本校學生另一發明 「智慧垃圾處理」也勇奪教育局主辦的「智慧城市專題研習比賽 2023/24」的「高中組-傑出智慧城市專題研習獎」。（內容由聖伯多祿中學提供）



獲得教育局主辦的「智慧城市專題研習比賽 2023_24」的「高中組及初中組-傑出智慧城市專題研習獎」。（聖伯多祿中學提供）

什麼是「指」點迷津？

皮膚癌是香港常見癌症之一。當中黑色素瘤皮膚癌是亞洲人常出現的癌症，死亡率亦是皮膚癌中最高。

「指」是指指甲，透過收集過百張指甲相片，用 KOI 數據分析，AI 圖象識別功能的系統，判斷用戶是否有患癌風險，並將風險分為由 0 到 1 的五個指數。預測用戶患黑色素瘤皮膚癌的機率。更為用戶反映出潛在的可能性程度，同時由過去記錄組成的圖表，令用戶知道自己的癌症風險趨勢從何時開始升高，可藉此發現甚麼原因導致的，提供參考以讓用戶可及早就醫。結果會透過 IoT 平台紀錄在手機軟件上，利用 App Inventor 2 連接 ChatGPT，為用戶提供一些個人化的健康建議。

學生希望透過此研習，從中學到善用所學到的資訊及科技知識並運用大數據和人工智能等新科技，收集大量的指甲圖像並進行分析，來改善人們的生活，提醒生活質素。

「香港大中華中小企業商會」主辦之「香港中小企創新大獎2024」的優異獎。（聖伯多祿中學提供）

學生參考了香港科技大學利用人工智能為阿爾茲海默症作早期風險預測。最重要的是，幫助有潛在風險的人士。學生認為，雖然分析結果不是什麼的醫學報告，但也能提供一些有用的資料作參考，讓人能及早察覺身體毛病 (不限於癌症)，並盡早接受適當的跟進和治療。

發明品已報名參加瑞士日內瓦國際發明展，也沒有申請專利之意，因希望未來有科創公司能把此發明加以改良，將其推出市場，幫助有需要的人士。

（內容由聖伯多祿中學提供）

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