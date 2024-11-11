校園天地｜青松湖小鐵路STEAM活動　啟發學生未來生涯規劃

道教青松小學（湖景邨）一直致力於推行STEAM教育，旨在豐富學生的學習體驗。2024年10月26日，港鐵公司屯門南延綫項目團隊聯同香港工程師學會，為學生帶來了一場充滿趣味與挑戰的「高架橋STEAM工作坊」。此次活動將鐵路主題融入STEAM教育，讓學生學習及體驗河上建橋的工程設計過程，啟發他們的創意思維。（內容由道教青松小學（湖景邨）提供）



港鐵公司高級建造經理黃覺明到道教青松小學（湖景邨）為學生講解屯門南延線工程相關知識。（道教青松小學（湖景邨）提供圖片）

在工作坊中，港鐵公司高級建造經理-土木黃覺明先生不僅分享了鐵路工程的知識，還講述了自己的入行經歷，鼓勵學生未來投身工程界，為社會作出貢獻，提升社會大眾的幸福感。此外，香港工程師學會的專家也為學生介紹了天橋的進化史，讓他們穿越古今，了解建橋方式與材料的演變。

約20位同學組成小分隊，在工程師的指導下，充分發揮設計思維，利用鉛筆和橡筋等簡單材料，共同建造出各具特色、獨一無二且堅固的高架橋。各組的高架橋進行了承重比賽，現場氣氛緊張刺激，歡聲笑語不斷。

冠軍隊伍能承重24包250毫升飲品，即6公斤，相當穩固。（道教青松小學（湖景邨）提供圖片）

道教青松小學（湖景邨）吳思銘校長表示：「屯門南延綫項目團隊透過不同的教育活動，加深學生及家長對鐵路工程的認識。此次工作坊讓學生與工程師互動，我十分欣慰看到同學們積極發問並合作完成作品。相信這次經歷將使他們對所生活的社區發展有更深入的了解，同時感受到工程師在建設社區中的重要角色。」

（內容由道教青松小學（湖景邨）提供）

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