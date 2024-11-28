校園天地｜全二舉辦「同心大冒險」取代傳統評估，助小一適應校園

中華基督教會全完第二小學屹立葵青區逾66載，悉心培育學生身、心、靈三方面的均衡發展，多年來致力營造關愛校園文化，推行各項小一銜接措施，協助新生循序漸進地適應校園生活和學習進程。為此，校方本年度取消小一學段一的默書和考試，並以多元化、富趣味性的評估模式作替代，特別舉辦「同心大冒險」活動，讓學生在各科組活動中合力完成任務，寓學習於娛樂，老師們亦能從中了解學生的學習進程。（內容由中華基督教會全完第二小學提供）



校方特別邀請童夢城到校讓學生認識和體驗不同的職業。（中華基督教會全完第二小學提供）

第一天：童夢城職業體驗活動

小一寶貝剛剛踏入小學新階段，未來有着無盡的可能，校方特別邀請童夢城到校讓全二孩子認識和體驗不同職業，如試試做個消防員、救護員，體驗當中的堅毅及勇敢；又試試化身溫柔的小護士、空中服務員，學習將心比心，懂得以禮待人。大家都能透過是次活動，讓學生早於小一已初步了解各項職業的工作範疇和要求，初步訂立目標，齊齊燃起夢想！

第二至五日：精彩的學科互動體驗

剛升上小學的孩子因環境和學習模式轉變，難免會有不安的情緒，全二各科組積極設計豐富的學習活動，通過探索與互動，强化記憶和理解，讓沉悶的知識變得有趣，包括：中文科「字詞不見了」、數學科「數字糖黐豆」、常識科「校園小導遊」、成長課「自理小達人」、STEAM「秘密傳聲筒」、圖書科「動物樂園小社工」、視藝科「老師，謝謝您！」。當中英文科的「Run-dictation」與傳統默書形式不一樣，學生與外籍老師以比賽形式，輪流將聽到的詞語以最快的速度跑出來並寫在黑板上。以這樣有趣的形式默寫英文單詞，不僅能讓同學熟悉英語拼讀技巧，也能消除對默書的恐懼。

校方特別向學生頒發獎牌和證書，肯定大家的成就。（中華基督教會全完第二小學提供）

在五天的活動裏，同學們表現積極投入，大家都能在活動中有所得著。班主任和科任老師透過觀察，欣賞每位同學在各方面的才能，並頒發獎牌和證書，肯定大家的成就。

（內容由中華基督教會全完第二小學提供）

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