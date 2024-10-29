校園天地｜順德聯誼總會梁潔華小學致力發展音樂助基層學生學樂器

位於將軍澳的津校順德聯誼總會梁潔華小學的弦樂團，近年活躍於學界音樂比賽，獲得了不少獎項，包括參與由音樂事務處舉辦的「2024香港青年音樂滙演」並屢獲銀獎；同時弦樂團亦有參與由香港學校音樂及朗誦協會舉辦的「香港學校音樂節」，最近兩年亦獲得銀獎。（內容由順德聯誼總會梁潔華小學提供）



順德聯誼總會梁潔華小學的弦樂團近年活躍於學界音樂比賽，屢獲不少獎項。（相片由順德聯誼總會梁潔華小學提供）

順德聯誼總會梁潔華小學校長尹少琴表示，校方積極鼓勵家長支持子女學習一種樂器，每年均會投放約二十多萬元在管弦樂團的運作上，本學年亦投放了二十五萬元資助。她表示，校方推出廉價的小一弦樂興趣班，讓小一學生參加，每堂收費低至78元，其餘開支由校方資助，務求以低廉價錢讓學生接觸樂器。

尹少琴校園稱校方積極鼓勵家長支持子女學習樂器，並務求以低廉價錢讓學生接觸樂器。（相片由順德聯誼總會梁潔華小學提供）

尹校長認為，學習樂器能訓練學生的專注力，學習樂器技能、觀看指揮、聆聽節拍、學習做人態度、與人合作的精神等。部分學生更以升讀設有管弦樂團的第一組別中學為目標，最終成績明顯進步，成功入讀心儀中學。她認為，校方的管弦樂團得以順利組成，全靠1998年聘請了方志強老師（方Sir）擔任管弦樂團統籌，多年來致力用心發展樂團。

方Sir初到順德聯誼總會梁潔華小學工作，由零開始先為學校組織一個僅得十二至十三名學生成員的合奏組，當時只得兩種樂器，就是小提琴和大提琴，慢慢擴展，今時今日校內成立的管弦樂團，已有七十多名學生成員，集齊弦樂器、木管樂器、銅管樂器，以及敲擊樂器「管弦樂器四大家族」。

方志強老師（左二）擔任管弦樂團統籌，多年來致力用心發展樂團。（相片由順德聯誼總會梁潔華小學提供）

坊間有部分家長為了幫子女鋪路，以便加入小學管弦樂團，會預先安排子女在坊間學習樂器，但方Sir坦言，校方每年投放大量資源在管弦樂團上，入讀該校小一的學生可選擇以廉價報名參加學校的樂器興趣班，毋需任何樂器底子，而學校亦會借出樂器讓學生在家練習，有經濟需要的家庭更可申請資助計劃，以確保任何基層學生都有機會接觸樂器。

就讀小六的葉穎喬，目前是順德聯誼總會梁潔華小學管弦樂團大提琴手，她坦言，入讀梁潔華小學後才首次有機會接觸樂器。她表示，為免辜負整隊管弦樂團，她每日堅持練大提琴一小時，「依家已變成興趣，得閒時想彈奏大提琴，放鬆時也想彈奏大提琴，未來希望在音樂上發展」。（內容由順德聯誼總會梁潔華小學提供）

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