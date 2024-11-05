校園天地｜萬聖節2024　梁潔華小學哈佬喂

每年10月31日，順德聯誼總會梁潔華小學英文科的萬聖節活動都會為小朋友帶來既驚喜又好玩的學習體驗。在這一天，小朋友會走出課堂，放下書本，發揮想像，真正感受哈佬喂的節日氣氛和習俗，同時學習有關哈佬喂的英文詞彙，學習運用英語與別人溝通的技巧，在娛樂中學習。（內容由順德聯誼總會梁潔華小學提供）



同學感受哈佬喂的節日氣氛和習俗，同時學習運用英語與別人溝通的技巧，在娛樂中學習。（順德聯誼總會梁潔華小學提供）

同學感受哈佬喂的節日氣氛和習俗，同時學習運用英語與別人溝通的技巧，在娛樂中學習。（順德聯誼總會梁潔華小學提供）

全校同學當天都會悉心打扮，希望自己成為班上的「最佳造型」。學校哈佬喂活動除繪手、小手工製作、萬聖節Catwalk Show外，還有攤位遊戲。今年度十五個攤位遊戲全都是獨一無二，因為是由高年級的哥哥姐姐精心地為低年級的弟弟妹妹所設計的，校園整個上午充滿著小朋友的歡聲笑語！

來到下午，哈佬喂活動接近尾聲時，籃球場又傳來熟悉的音樂聲，原來是大家期待已久的雪糕車！全校大小朋友(包括學生、老師、工友、家長義工)共八百多人一同享用美味的雪糕，分享在校園的快樂！

哈佬喂活動接近尾聲時學校安排了雪糕車！全校大小朋友共八百多人一同享用美味的雪糕，十分快樂！（順德聯誼總會梁潔華小學提供照片）

梁潔華小學的哈佬喂致力為小朋友製造最美好的回憶，亦期望小朋友所累積的美好回憶有助其積極面對未來的人生挑戰。

（內容由順德聯誼總會梁潔華小學提供）

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