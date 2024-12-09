校園天地｜身體力行　服務學習：下白泥海岸保育活動學習之旅

每一片海岸、每一寸土地，都是地球珍貴的資源。但隨著塑料污染與垃圾問題日益嚴重，我們不禁思考：如何為下一代建立正確價值觀，讓他們珍惜這份賜予的美好？下白泥海岸保育活動便是一個絕佳的契機。這不僅是清潔海岸的行動，更是一次從服務中學習的機會，服務學習作為一種結合學習與服務的教育方式，同時讓我們在實踐中增進對全球保育的理解，並培養堅毅的品格。（內容由香港紅十字會雅麗珊郡主學校提供）



同學坐上專為沙灘而設的輪椅，一起到白泥了解當地生境、蠔礁修復工作。(香港紅十字會雅麗珊郡主學校提供圖片)

在這次活動中，香港紅十字會雅麗珊郡主學校很高興能和THE National Conservancy、Wheel Power Challenge 及 VolTRa合作，同學突破自身的界限，坐上專為沙灘而設的輪椅，一起到白泥了解當地生境、蠔礁修復工作，同學們更加幫助清理泥灘上的垃圾，同為守護環境出力！

當天，陽光明媚，我們來到了下白泥海岸。當我們站在下白泥的海岸線上，清澈的海水與柔和的沙灘形成了一幅美麗的畫卷。隨著活動的開始，我們在沙灘上忙碌起來。我們遇到了許多有趣的海洋生物，比如馬蹄蟹和各種貝殼，這讓我們更加珍惜海洋的美麗。每當我們發現一個被垃圾包圍的海洋生物，大家都會停下來，想辦法小心翼翼地幫助它。這一幕讓我們深刻體會到，保護環境是我們每個人的責任。

導師們講解紅樹林生態系統。(香港紅十字會雅麗珊郡主學校提供圖片)

活動結束後，負責人引導同學進行了一次分享會。同學們都表示這次活動讓他們明白了環保的重要性，並希望能在自己的生活中多做一些環保的事，例如參與社區的環保活動和推廣可持續的生活方式。另外，活動也讓同學體驗了團隊合作的力量，還啟發了我們的潛能，讓每個人都意識到自己對環境的責任。

「勿以善小而不為。」在享受下白泥海岸壯麗景色的同時，我們更應該肩負起保護自然的責任。全球保育是一個需要所有人共同參與的任務。每個人都可以在自己的生活中，通過小的改變來為環保貢獻力量。我們期待未來能有更多這樣的機會，讓我們一起為地球出一份力！

（內容由香港紅十字會雅麗珊郡主學校提供）

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