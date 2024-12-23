校園天地｜東華三院馮黃鳳亭中學　「亭園」招牌餅乾培育社會菁英

由早上開始，一班東華三院馮黃鳳亭中學的中三同學在禮堂忙個不停，各組同學架起親自設計的彩色橫額，悉心佈置各自的攤位，最後放上花了幾個月精心研究的自家曲奇，準備迎接一年一度的「我的招牌餅乾」展覽會——一個展示學生專題研習成果的場合。（內容由東華三院馮黃鳳亭中學提供）



學生作品。（東華三院馮黃鳳亭中學提供）

在下午舉行的展覽會中，各組同學向來賓推銷各自專為長者設計的特色餅乾，當日來賓有基督教香港信義會的長者，更邀得iBakery 烘焙及餐飲社會企業業務經理張綺婷女士、香港社創校園創辦人、香港豐盛社企學會總監謝思熹博士、教育無邊界行政董事彭錦榮先生、梁國強校長、杜穎禧校長、黃偉興校長、梁敦瑜校長、高凱聯校長、杜爾晴校長、李寶麗校長及陳志斌校長，又請來各友校老師、學生家長和中四級同學到場，場面熱鬧，笑聲及推銷聲充斥會場，宛如一個小型年宵。學生在攤位內細心解說餅店的經營理念、餅乾的特色以及包裝設計，輔以主題網頁和宣傳海報，來賓一邊聆聽一邊品嚐學生幾個月來的心血結晶，完全能感受到學生的誠意和專業能力。

招牌餅乾啟動禮。（東華三院馮黃鳳亭中學提供）

本校譚耀華校長表示，學校七年前開始推行「我的招牌餅乾」活動，規模漸漸發展成跨學科的專題研習課程，不但豐富學生的學習經歷，同時培養同學的共通能力，裝備學生，以應社會未來發展。計劃涵蓋九個不同學科，讓學生進行專題研習的過程中學習不同領域的知識。例如，家政科教授學生設計炮製合符長者口味及健康需要的餅乾；化學科與學生探究膨脹劑對餅乾口感的影響等。

林副校長教授營銷策略及技巧。（東華三院馮黃鳳亭中學提供）

除了科本知識，學生也能從中獲得營商的體驗，學生需要親自設計店名、構思及經營理念，並在工作坊學習品牌建立及推銷技巧，對探索將來生涯發展有積極啟發的作用。此外，計劃也配合服務學習，學生在學期初參觀明愛賽馬會照顧長者及支援中心，透過了解樂齡設施，了解長者的需要及困難，讓學生關注和表達對社會的關懷。今年餅乾亦以長者的口味及需要為設計要求，展覽會前安排了長者義工聽取學生的匯報並給予回饋。計劃能培養學生的同理心，學生往後能更關注了解社會不同人士的需要，將來能發揮所長回饋社會。

學生學習拍攝技巧宣傳作品 。（東華三院馮黃鳳亭中學提供）

（內容由東華三院馮黃鳳亭中學提供）

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