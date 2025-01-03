亞斯理衞理小學校長黃煒恒教體育出身　以運動為學生建立正向情緒

香港家長向來都不太看重體育科，認為不外乎是追趕跑跳，只是興趣而非學習，不過趨勢已經有所轉變，加上施政報告公布小學體育科將於2026/27學年納入呈分試，使任教體育科出身的亞斯理衞理小學校長黃煒恒亦感嘆「體育科抬頭嘅年代終於來臨！」。



黃校長於近7、8年已經想方設法提升大眾對體育科的重視程度，亦一直深信運動可為學生帶來正向情緒，減輕升學及讀書帶來的壓力。



黃煒恒校長指出，現時世界各地投放在運動項目的資源有增無減，同學將來不一定能當運動員，但或可擔任體育記者或物理治療等相關範疇行業。（黃浩謙攝）

學生返學無體育堂如世界末日 做運動是興趣亦是出路

黃煒恒校長由副校長升任，除了曾是體育科老師，亦曾帶領花式跳繩隊超過十年，成為校長後他不時思考資源運用及人手調配問題，他期望可以帶動學校的運動氛圍，令學校成為一個活力校園，同時透過運動發掘學生的潛能。

他說亞斯理衞理小學令他最引以為傲的地方，是學生很喜歡上體育課，如果學生知道體育課需要取消，就絕對會覺得是「世界末日」。原因之一是學校屬火柴盒校舍，部分體育課需要兩位老師以保障校外進行的課堂安全，於是學校「因禍得福」有6名體育科老師，人手增多有利師生交流，使學生上課更為投入。

黃校長指不少學校會挑選一些能力較突出的學生參加體育活動，如跑得快、跳得高，他傾向讓每個學生都能在不同的層面嘗試，就算最後未能發光發亮，起碼他們都能養成運動的習慣，而且做運動與讀書不同，即使學生之間的能力有高低之分，但上體育堂時所有學生都有機會作良性競賽，有助提升自信。

他亦期望家長明白做運動不單純是興趣，現時世界各地投放在運動項目的資源有增無減，運動興趣很大可能影響同學日後的出路及選擇，他們將來不一定當運動員，但亦可擔任體育記者或物理治療等相關運動範疇的行業。

放羊式體育課不合時宜 運動可鍛鍊合作性及紀律

亞斯理衞理小學體育科科主任胡宗霆、活動主任彭境榮亦都抱有與黃校長一樣的理念。胡主任說自己小時候上體育堂，老師只會叫學生自由活動，缺乏教學內容，時間夠就下課，現在自己當老師，想學生對運動產生興趣，然後逐步建立自信心和目標，以他揀選足球隊成員為例，不是先看技術，是要同學真心喜歡足球，不會無故缺席操練，他眼見不少同學因恆常運動變得積極。他又指運動可以教導學生紀律，當初加入學校正是被其理念吸引，雖然是火柴盒校園，但校長堅持組成足球隊及花式跳繩隊，努力用最少的東西發揮最大的效能。

活動主任彭境榮亦說以前的體育課與「放羊」無異，普遍人亦認為體育課是非學術科，不需太注重，加上現時小朋友被寵慣，被父母、祖父母及家傭照顧，比較自我中心及脆弱，體育課與其他科目最大的分別，是學生之間的相處時間長，可透過競賽鍛鍊他們的合作性，不要小覷同學互相一個「Give me five」手勢，成長的進步就是這樣逐漸累積。

彭透露，早前一位任職消防員的家長，指只要一休假，原本不太喜歡運動的女兒，便嚷著到樓下打羽毛球，他認為運動除能養成良好生活習慣，亦間接帶動到親子關係，讓小朋友的閒暇不再只是玩手機。