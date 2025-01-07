直資聚賢｜關顧學生的身體健康及心靈健康

文：保良局林文燦英文小學文詩詠校長

在教育的廣闊領域中，學生的全面發展始終是學校教育的核心目標，而身體健康與心靈健康則是這一目標的重要基石。一所優秀的學校，必然會將學生的身心健康置於首位，通過一系列切實可行的舉措，為學生的茁壯成長保駕護航。



（香港直接資助學校議會提供）

本人作為教育工作者及母親，高度重視學生的身體健康及心靈健康，並深刻認識到這兩者相輔相成，共同構成了學生幸福成長的堅實保障。在當今競爭激烈、壓力漸增的社會環境下，只有擁有健康的體魄和積極樂觀的心靈，學生才能更好地應對學業的挑戰，為未來的人生之路奠定堅實基礎。

為了提升學生的身體素質，本校積極實踐運動教育，將體育發展視為教育工作的重點之一。本校成立了不同的校隊，涵蓋了籃球、足球、排球、田徑、游泳、跳繩、冰球等多個專項，旨在滿足不同學生的興趣愛好和特長發展。體育校隊的組建不僅為有體育天賦的學生提供專業訓練和展示自我的平臺，更在全校範圍內營造濃厚的體育氛圍。在日常的體育課程中，教師們注重培養學生的運動技能和體育精神，引導學生樹立正確的勝負觀和團隊合作意識。通過多樣化的體育活動，如陸運會和水運會，激發學生參與體育運動的熱情，讓學生在運動中釋放壓力，增強體質，培養堅韌不拔的毅力和勇於拼搏的精神。

（香港直接資助學校議會提供）

除了關注學生的身體健康，本校同樣重視學生的心靈健康。在早會這一重要的教育時段，學校會定期分享心靈教育主題，內容涵蓋情緒管理、人際關係、挫折應對等多個方面。教師們通過生動的分享，引導學生學習正確處理各種情緒和問題。例如，在關於情緒管理的主題分享中，教師會教導學生如何識別自己的情緒，以及採用合適的方法如深呼吸、傾訴等來調節不良情緒，避免情緒的過度積累對學習和生活造成負面影響。在人際關係的主題中，學生們學習到如何與他人友好相處、有效溝通，尊重他人的個性和差異，培養同理心和寬容心，從而建立良好的人際關係網路，為自己的校園生活增添溫暖和支持。

此外，學校還配備了三位專業社工，為學生和家長提供心理輔導和諮詢服務。無論是學習上的困擾、家庭關係的問題，還是青春期的煩惱，學生們都可以在這裡找到傾聽者和引導者。社工會根據學生的具體情況，運用專業的心理學知識和方法，幫助學生解決心理困惑，引導他們樹立積極向上的人生態度和價值觀。

學校還積極組織各類慈善活動和文化藝術活動，如探訪老人院、賣旗籌款、慈善步行等培養學生關愛精神；組織繪畫、音樂、書法、戲劇表演等活動，為學生提供豐富多樣的心靈滋養途徑。這些活動不僅有助於學生發展興趣愛好，培養創造力和審美能力，還能讓學生在藝術的薰陶中放鬆身心，提升心靈的境界。

本人希望通過全方位、多層次的教育舉措，致力於關顧學生的身體健康及心靈健康。在未來的教育征程中，本校將繼續秉持這一教育理念，不斷探索和創新教育方法，為學生的身心健康成長不懈努力，讓每一位學生都能在充滿陽光和關愛的校園環境中茁壯成長。

作者：保良局林文燦英文小學文詩詠校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

