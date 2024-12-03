直資聚賢｜讓學生們高飛

文：中華基督教青年會中學張富華校長



每個人都有自己的理想，或稱「志向」。「志向」是人生成長過程中必不可少的方向盤和指南針，只要有志向，才能有發展的目標；有方向，才能走得更遠。樹立甚麼志向，決定了人生走甚麼路。中學教育的一個目標就是培養「三有」青年：有理想、有本領、有擔當。 對於香港的年輕學生而言，他們身處於國際城市，接觸新事物的機會多的是，但不斷擴闊視野仍然是必要的。因此，如何在學習中幫助他們拓展國際視野是一個重要環節。



（香港直接資助學校議會提供）

在這個教育理念的基礎上，我們的同學每年都有機會參加不同類型的境內和境外學習交流活動。例如，我們會邀請駐港的領事館大使到校，舉辦大型文化交流活動。過去，我們邀請了荷蘭、卡塔爾和法國的大使，向同學介紹歐洲及中東的文化、生活及語言。學生們在活動中學習種植荷蘭鬱金香、製作藍陶瓷、認識卡塔爾的卡菲耶、嘗試名菜Majboos、學習法文、設計法國薰衣草香包等。這些活動讓同學能夠認識不同文化的差異，並在其中培養尊重和欣賞的態度。

此外，校方還安排學生訪問美國、瑞士、德國、奧地利、日本、澳洲、柬埔寨和內地，參加各種學習交流團及歷奇之旅，豐富他們海外的學習經歷。同時，學校也為學生提供不同國際認可的語文評估考試的訓練，如TOEFL, IELTS,TOEIC, Cambridge English Assessment 等，幫助他們提升英語能力，預備他們在未來與國際接軌的角色上，裝備好自己。

本校另一個具有特色的課程是航空科技學習課程。學生們可以在全港中學首設的航空科技學習中心接觸航天知識，學習如何將數學、物理、天文、地理及其他科學知識應用於航空領域。學習中心內有多部由澳洲民航局認證的一比一模擬飛行器，讓學生學習飛機駕駛艙內的基本儀器操作，並使用尖端科技軟件，學習專業飛行航圖、製作飛行路線及運用航空語言。為了實踐所學，我們還安排學生到澳洲參加真實的飛行訓練， 讓他們真正地「衝上雲霄」，在幾千尺真實的天空環境中學習如何操控飛機，包括起飛和降落等。課程編排完整，不但配備系統性的延伸學習活動，學生還可以參與課程中提供的國際認證考試，獲得相關證書，為他們的職業生涯規劃做好準備。

這個課程不僅為學生帶來不一般的學習經驗，還有助於他們突破個人界限、培養應變解難能力、增強英語學習、豐富學科知識、建立自信和責任感。因為這個課程，我們的學生在去年贏得了理工大學舉辦的「國際太空編程實驗任務大賽」的香港區冠軍，他們編制的程式也被送往歐洲太空總署，成為其發展太空項目的一部分。學生的理想是希望未來能在航天科技領域有更多的參與。 我們的學生在體藝方面的成就也相當卓越，在多項學界體藝比賽如：女子籃球、羽毛球、乒乓波、足球、排球、團體彈網等中獲得冠軍。近年在中學文憑試中，我們更有學生一次過考獲六科5**的佳績，我們為他們的理想和成就感到自豪！他們都是活出「有理想、有本領和有擔當」的年輕模樣。

我們「青中」的每位教師，都是青春引路人，守護學子的青春，帶動他們多元學習，陪伴成長。以敬神愛人、慎思勤學、明道篤行的精神，為他們的青春插上乘風破浪追逐夢想的翅膀，讓他們高飛。

作者：中華基督教青年會中學張富華校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

