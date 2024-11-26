直資聚賢｜集結跨界別力量擴展獨特學習領域

文：九龍三育中學梁詠梅校長

自2019-20學年起，九龍三育中學洞悉本地人才市場的需要及配合政府推動智慧城市發展的發展藍圖，嘗試將地理空間數據技術融入跨學科學習中。GIS與BIM，作為當今前沿的應用技術之一，它們在智慧建築、智慧城市乃至低空經濟等領域的應用日益廣泛。因此，本校決定率先行動，將這兩項前沿科技納入我們的正規課程中，旨在裝備我們的青年學子應對未來科技躍進的挑戰，是香港首間提供同類課程的學校。24-25學年，中學界別首創第一所地理模擬信息實驗室(GeoBIM Lab)正式啟用，空間數據技術(Geospatial Technology )及建築信息模擬(BIM）的初階應用也納入我們初中校本正規電腦課程中。



世界視野（香港直接資助學校議會提供）

通過這一創新舉措，我們的學生有機會應用專業雲端平台進行地理空間數據分析與應用，配合利用BIM構建精細化的建築模型，從而深刻理解空間技術如何助力城市規劃、環境保護、災害預防以及基礎設施建設。我們相信，這樣的實踐經驗，不僅能夠激發學生們對科技的興趣，更為他們未來投身於智慧建築、智慧城市建設奠定堅實的基礎，有助學生接觸數據主導的數字世界，具寬而廣的知識基礎，進而認識及理解一些國家級重大戰略科技項目內涵(例如2030年「東方慧眼」等)。

實驗室日前舉行隆重開幕典禮，高朋滿座，專業精英雲集，除了來自中小幼學界同工，亦有來自政府部門、大專院校、專業界別及領軍企業的賢達。跨界別專業團隊的參與對校本課程規劃及內容上提供真接的支援及指導，充實及鞏固了教學的質量。

新落成實驗室有利同學學習。（香港直接資助學校議會提供）

現時政府大力推動智慧城市，發展局架建的空間數據共用平台(CSDI)為年青人掌握新質生產力大趨勢製造有利條件。學校也積極跟資訊科技界別協作，跟Esri中國（香港）有限公司簽訂為期三年的地理空間數據培訓合作備忘錄，企業協助學校發展校本課程之餘、提供老師培訓及技術支援，同時雙方協同在社區推展空間數據技術GIS學習。香港大學計算與數據科學學院及社會科學學院地理系客席教授鄧淑明博士在典禮致辭中亦強調中學生及早對空間數據技術有所認識，有助應對正高速發展的大數據時代。多年來積極推動及實踐智慧數字建築的黃慧敏博士也傾力牽引業界代表與九龍三育中學合辦「燭天計劃」，引導學生對建造業有更深認識，瞭解智慧施工及建造業數碼化，及早培養學生多元發展和發揮潛能，同時亦為本地培育人才。此外，學校亦獲利哲學術基金捐贈「燭天獎學金」，促進產學研的合作。

我校通過這樣的教育改革，盼望學生能夠成為新質生產力的先鋒，擁抱未來，用科技的力量解決實際問題，為社會的可持續發展貢獻自己的力量。同時，我們也歡迎各界合作夥伴與學校攜手，共同探索更多教育與科技融合的新路徑，為培養具有全球競爭力的新一代人才而努力。

作者：九龍三育中學梁詠梅校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

