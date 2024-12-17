直資聚賢｜高中選修科的考慮

文：香港華人基督教聯會真道書院李澤康校長

無論本地或海外，中學學生在升上高中時，除了必修的二門語文和數學科外，通常需要修讀三個選修科。報讀本地大學時，可按學系要求及因個人原因將三個選修科減至兩個，或以應用學習科目替代其中一門選修科。相對於國際文憑課程，學生必須選擇三個選修科，加上兩個語文及數學科目，總共需修習六科，其中至少三科必須為高級程度（Higher Level）。某些本地或國際大學對香港或國際文憑試的科目有特定要求，因此選擇適合的選修科對學生而言至關重要，這直接影響他們能否完成文憑試，及在大學選修心儀學科。在中學三年級，學生準備進入高中之際，家長常會向學校詢問如何選擇選修科目，而在中學四年級下學期時，家長則會關心學生應繼續攻讀香港文憑課程，或選讀從未接觸過的國際文憑課程（International Baccalaureate）。



（香港直接資助學校議會提供）

在初中階段，透過生涯規劃的輔導及參觀不同專業的實際運作，可以幫助學生更好地了解自身的興趣和抱負，並親自體驗各行業的特質和要求。近年來，政府相關部門及社會各界均致力於提供各種生涯規劃的體驗，為年輕人升學就業鋪路。然而，根據筆者在校內職業導向輔導的經驗，許多學生在選擇選修科時存在誤解，認為只要在特定科目上取得良好成績，就能穩操勝券進入相關的大學學科。雖然某些大學的學科要求學生在特定科目上具備扎實的知識，然則，我相信大學希望學生對該學科有興趣以及畢業後是否願意在該行業中積極貢獻社會。因此，僅以大學學系成績要求來選擇某些選修科，長遠而言未必是對學生的最佳考量。

選擇適合的選修科是學生生涯規劃中的重要決定。除了了解選修科的課程內容外，筆者認為學生還需清楚該學科的評估方法，以充分理解完成該學科的要求。筆者曾遇到一些學生在完成中四課程後，考慮轉讀其他選修科，原因是學生並未充分考慮該學科與其未來職業的相關性，低估了該學科的內容和難度，或不清楚該學科的評估標準。筆者遇過家長和學生的誤解﹕學生已考獲不少鋼琴資歷，在文憑試音樂科必定能夠獲得優異成績；同樣，擅長繪畫的學生也常誤以為選讀視藝科其成績必然卓越。然而，當家長和學生深入了解課程內容及評估方法後，往往會發現該學科並不適合，選擇其他選修科能更符合其生涯規劃。

總體而言，家長和學生對公開試的模式有一定了解，但對各種校內評估（Internal Assessment）的形式則未必十分清楚。校內評估的形式包括聆聽、會話、學術研究和學術論文撰寫、行動後的反思報告、實驗設計及實驗報告等，其分數比例和評核準則可能與試卷考核完全不同。學生未必能迅速適應並充分展示其能力，在緊湊的教學進度下，需同時兼顧多個科目的校內及校外評估，對學子而言亦是一項挑戰。因此，筆者建議學生和家長在選擇某些選修科時，除了考慮自身的興趣和能力、大學的入學要求及學科的課程內容外，還應重視校內及校外的評估方法，評估自己是否能適應及發揮，從而更充分地準備進入高中階段。

作者：香港華人基督教聯會真道書院李澤康校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

