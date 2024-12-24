直資聚賢｜繼續傳承：敢夢敢作敢想

文：地利亞修女紀念學校（吉利徑）方麗玲校長

近年，關於人才流失問題的爭議日益加劇，這似乎已成為一個世界性的話題。各行業近年來都面臨著人才的大規模流失，包括醫療、教育和公共服務等領域。這種現象引發了大家對香港培養人才的深思：究竟應該如何培育下一代的人才？



地利亞修女紀念學校（吉利徑）正致力於發揮學生和教師的潛能，培育年輕、勇於創新的管理層。吉利徑校深知教師是教育的核心，因此多年致力於關顧教師的專業發展，鼓勵他們探索新的教學方法和策略，支持他們在課堂上實踐多元與創意的教學理念。學校提供多元的平台和資源，讓教師們能夠自由地發揮創意，並接受各種不同的聲音。這裡擁有一群充滿朝氣的年輕教師，他們不僅懷著理想，更敢於嘗試新的教學方式。與其在競爭中爭奪人才，倒不如在校內培養我們自己的優秀教育人才。

（香港直接資助學校議會提供）

這些年輕老師對於電子學習的理解和應用無疑是他們的優勢所在。他們運用創新的教學方法，結合最新科技，使學習變得更加生動有趣。通過校本課程，他們致力於教導每一位學生，幫助他們建立自信，深入理解學科知識。在自由的環境中，學生被鼓勵探索自我，培養獨立思考的能力。學校的文化氛圍支持每位成員表達自己的想法，並通過合作實現更大的創新。當中一學生加入吉利徑後，每位同學都有一部平板電腦，這將為他們提供自主學習的便利。

學校提供平等的學習機會，並因材施教，除了六年前開辦的平民IB，中文課程更有七個不同的選擇以滿足學生的需求。此外，人文與科學的並行發展，學校還設立多樣化的選修課程，包括藝術、音樂、表演藝術等，讓學生有更多機會發展創意和表達自己。表演藝術和攝影課程，我校並提供攝影器材，讓學生能夠製作照片展覽，展示他們的作品和視角。

校長和管理層對教師的支持與信任，給予年輕老師足夠的自由空間，讓他們得以發揮所長，勇於突破固有框架，嘗試設計不同的課程，激發學生的學習興趣，幫助他們發掘潛能，培養批判性思維。

在當今香港社會，我們急需具備優秀溝通、遠見和創新能力的人才。唯有擁有優秀的教師團和敢於創新的領導層，我們才能培養出未來的希望。吉利徑校堅持其教育願景，鼓勵每位學生和教師敢於追夢、勇於實踐，攜手共創美好的未來。在這個充滿機會的校園中，每個人都將成為自己人生故事的主角，迎接更多的挑戰與成就。

作者：地利亞修女紀念學校（吉利徑）方麗玲校長



方麗玲校長畢業於香港中文大學中國語言及文學系，隨後在香港大學獲得教育文憑，並於香港浸會大學取得社會科學碩士（主修當代中國研究）。目前，她擔任地利亞修女紀念學校（吉利徑）的校長，致力於推動學校的全面發展。



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

