直資聚賢｜在實踐中學習，在挑戰中成長　不一樣的學習體驗

文：中聖書院陳惠華校長

提供良好的學習環境，促進孩子成長乃中聖書院秉持的「正向自主教育理念」。透過每年舉辦全校性的「學習活動週」，藉以培養學生自主學習的態度，讓學習更具積極性，並且讓他們能於多元活動中深索自我、發揮創意，從而獲得全方位的發展和成長。「學習活動週」包括遊學交流、歷奇探險、創作藝術、健身及社會參與等21項活動，涵蓋領域甚廣，內容豐富。



學習活動週。（陳惠華校長提供）

遊學交流：自主策劃，勇敢面對

於上學年「學習活動週」中，學校舉辧了三個國際遊學團：「新加坡英語交流團」、「日本沖繩文化體驗之旅」及「猛龍過岡福岡之旅」，參加學生逾百人，佔全校學生五分之一。遊學團讓學生走出課室、走向世界，還讓他們得到自主策劃、實踐所學的良機。如「新加坡英語交流團」，學生需自行商討行程、安排交通和飲食並作財政預算，這不但強化了他們的策劃和領導能力、增強責任感和自信心，他們更要與當地人以英語溝通、學習閱讀地圖尋找地標、遇事作出靈活安排及調整。高中學生也肩負照顧學弟、學妹的責任，展現了互助互愛的團隊精神。

歷奇探險：挑戰自我，親近自然

學習活動週中的探險歷奇活動，同樣豐富多彩。學生不但能挑戰自我、突破個人極限，亦能藉此親近大自然，學會愛護環境。內容包括“Campcation”尋夢之旅、發現威尼斯（大澳探索）、深山探秘、香港水底世界 2.0 及海島舟記等。這些活動不僅考驗學生體能，更要求他們具備解難能力和團隊合作精神。

以「香港水底世界 2.0」為例，學生事前需接受潛水訓練，學習如何使用潛水設備，並了解潛水的安全規則。潛入水底後，他們對香港海底生態有了全新的認識，親眼見證香港海域的美麗與脆弱。在水底他們能親身看到各種海洋生物，如珊瑚、小丑魚、魔鬼魚等，這些美好的景象激發了他們對環境保育的熱情。然而，當他們發現海裡不少垃圾的時候，內心感到極度不安，藉此意識到人類活動對環境造成的破壞不容忽視。學生在活動後的感言：「我克服了在海底的恐懼！」、「在海底看見垃圾，真的很難過。」相信活動能讓他們更加珍惜自然，明白保護環境刻不容緩。

創作藝術：動手創作，自信滿滿

「學習活動週」還提供多樣性的創作藝術活動，讓學生動手創作，發揮無限的創造力。活動包括 STEAM CAMP、陶造人生 2.0、手工製作（蝕刻玻璃、圖章）、香水達人、Edible 食得樂及女性形象設計課程等。學生不僅能從藝術創作中抒發情感，並在創作過程中提升解難能力和各項技能。

以 STEAM CAMP 為例，學生組隊製作高卡車，學習電機零件的組裝、金屬部件的拼砌與切割，並了解電動車的運作原理。學生分工合作，從設計圖紙到實際動手，每一步都需要團隊的緊密合作，並且講求發揮創意。學生表示：「冇諗到幾日內裝嵌到一架車，學到好多技術！」透過親手製作獲得的成就感，大大地增強學生的自信心。與此同時，學生在面對技術挑戰時，學會如何冷靜思考、沉著地解決問題、勇敢嘗試不同方案，從中不但提升了技術能力，也讓他們更加了解創新與協作的重要性。

學習無界，成長無限

「學習活動週」乃學生全方位成長的重要平台，透過多元化的活動，增長知識、強化自律和合作精神、提升創新能力。中聖書院通過這些活動，讓學生在實踐中學習，在挑戰中成長。正如聖經所言：「智慧必入你心，知識必謹守你。」「學習活動週」讓學生體會到「學無止境」的樂趣，期望能抱持「學以致用」的態度，勇敢無懼地迎接未來的挑戰。

作者：中聖書院陳惠華校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

