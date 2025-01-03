亞斯理衞理小學以AI運動系統提高學習動機　新興運動解決空間不足

近年AI大熱，教育界亦不斷嘗試將之融入教學。亞斯理衞理小學校長黃煒恒任教體育科出身，他於接受訪問時表示學校於施政報告公布將於2026/27學年將體育科加入呈分試之前已經決定引入AI運動系統，以科技提高學生在體育方面的學習動機及效能。



亞斯理衞理小學是現時香港僅餘23間火柴盒小學的其中一間，學校為了讓學生在有限的土地空間仍然可以享受不同種類的運動，特意搜羅多種合適的新興運動。黃校長直言學校「麻雀雖小五臟俱全」，絕不亞於擁大面積校園的學校。



系統的主要原理是透過鏡頭人面辨識計算及學生進行運動的效能，如跳繩、開合跳或仰臥起坐的次數、立定跳遠或立定跳高的距離，得出數據後系統可以儲存到各個學生檔案之中。（黃浩謙攝）

AI運動系統提高效能 老師省時可多與學生互動

系統的主要原理是透過鏡頭人面辨識計算及學生進行運動的效能，如跳繩、開合跳或仰臥起坐的次數、立定跳遠或立定跳高的距離，得出數據後系統可以儲存到各個學生檔案之中。系統亦可分別分析學生動作，然後提出改善建議。現時小一至小六體育課的熱身環節及午飯後的大息時段，AI系統均會開放予同學試用，以跳繩為例，每次最多可容納10名同學進行，系統可同步顯示次數，連絆腳及停頓都有紀錄，亦有各個級別的排行榜。

體育課課時不多，如果需要進行評估，變相會再壓縮課時。黃校長以跳繩為例，如果一班有25人，老師就點數25次，即使每人只花1分鐘都需要25分鐘，而且數據未必準確，學生亦失去運動時間。引入AI系統可以節省時間、提高效率，與此同時系統提供的數據回饋亦能增加學生互動，提升學生的學習動機。

黃校長亦提到以前當體育科實習老師時，前輩最常強調是技能，教導學生要嚴厲，但他認為教書有不同方法，運動最重要鍛鍊堅毅精神，既然現在可利用科技協助，首要應該是提升學生興趣，只要他們投入課堂，成效自然不會太差。

用盡火柴盒校園 推新興運動助發展

亞斯理衞理小學的雨天操場狹小，難一次過容納太多學生做運動。（黃浩謙攝）

亞斯理衞理小學只有一個雨天操場、一個小禮堂、一個活動室及一個狹小的露天操場，「校內露天操場，跑3、4步就撞牆，點樣滿足到學生嘅運動量呢？」。雖然學校可以使用附近荔景邨的球場上課，但過程亦不容易，「帶學生到球場上堂其實幾危險，要離開校園過荔景山路，球場近馬路又無欄杆，對出仲係一個巴士站」，即使安全抵埗亦可能被人投訴，例如早前學生在球場踩單車就被街坊投訴只能腰斬。

火柴盒學校空間有限，但學校教學團隊的創意無限。為了在最小的空間做到最多的事，學校於今個學年並引入多項新興運動，如躲避盤、布袋球及反應燈等，這些運動佔用地方少之餘，亦容許多名學生同時參予。

不會就呈分加入太多元素 籲家長勿過份催谷

亞斯理衞理小學校長黃煒恒指今個學年已引入新興運動，如躲避盤、布袋球及反應燈等，這些運動佔用地方少，可讓多名學生同時參予。（黃浩謙攝）

體育科呈分試將於2026/27學年實行，評分標準屬校本決定，亞斯理衞理小學初步擬定技能佔60%、體適能佔20%、態度佔20%，餘下10%是知識。黃校長解釋，不會為呈分試加入太多新元素，只會按現時的安排加入技能及知識的部分，但會提前與學生及家長溝通，讓他們了解評分標準，毋用太過緊張而過份操練。至於有學生因健康問題未能上體育課，以及學生呈分因病補考引發「不公平」的爭議，黃校長相信現行機制已可處理。

黃校長強調，撇除呈分的部分，體育科的原意是希望學生多接觸運動，身心健康發展，同時配合世界衞生組織（世衞）每星期平均每天累積、最少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動（MVPA60）的建議，分數絕不代表學習的全部，考試只是過程，學懂才是目的。