直資聚賢｜馥郁芳香奶茶，傳承非遺文化

文：天水圍香島中學陳錦嫦校長

「唔該一杯熱奶茶！」各位有沒有想過可以在校園內享受馥郁芳香的港式奶茶呢？學校有冰室提供奶茶？沒錯！「香島冰室」可能是全港唯一一間位於校園內的冰室。



陳錦嫦校長品嚐同學製作馥郁昏芳香的香島奶茶。（香港直接資助學校議會提供）

「冰室」文化起源於廣州，隨着西餐業發展而起。當時，廣州氣候炎熱，故冰室深受大眾歡迎，成為廣州飲食文化代表之一。香港早於1874年在中環雪廠街就開發出第一台製冰機，自此，「冰室」就在香港紮根了。近年冰室文化在香港相當盛行，為了讓香島學生承傳這個香港開埠以來的獨特文化及配合本校開設旅遊與款待科課程，本人開辦了香島冰室。港式奶茶是冰室靈魂人物之一，同時港式奶茶製作技藝亦是香港非物質文化遺產之一，同學在香島冰室學習沖調一杯獨特的港式奶茶，能夠深入體驗及傳承嶺南文化，透過實戰去提升款待技能及培養正向價值觀。

旅遊與款待科科主任何永豪老師：「看似一杯似微不足道的『絲襪奶茶』，但其實相當講究。同學需要學習如何調配茶葉（俗稱「溝茶」）、煲水沖茶、煲茶和焗茶、撞茶、焗茶及撞奶等不同步驟。」同學亦需要經歷無數次的失敗，才能掌握基本技巧，正好培育同學的「堅毅」及「勤勞」的價值觀。沖調好的香、濃、滑的奶茶，又要盡快款待給客人，才能完整地學習到「待客之道」：「誠摯態度」、「真正自信」、「用心傾聽」及「積極回應」。同學款待的對象包括嘉賓、家長、老師和同學。一杯杯熱騰騰的港式奶茶盛載著同學的心血和熱忱，藉此連繫著人與人之間的感情。款待過程中，同學學習分配不同職能，互相合作，培養各人的「責任感」、「承擔精神」及「團結」等價值觀。除了修讀旅遊與款待科目的學生外，本校的社會服務團亦與長者學苑合作，充當香島冰室「伙記」，跟長者學員一起體驗非遺文化。

近年港式奶茶技藝比賽備受屬目，更延伸至大灣區及全國舉行，可見奶茶歷史及文化機遇處處。近日，政府提出香港旅遊業發展藍圖2.0，希望吸引青年投身旅遊業，以長遠地支撐行業發展，正好與本校推廣可持續發展的理念不謀而合。「香島冰室」只是一個起點，透過實境學習，希望加深同學對旅遊與款待的認識和興趣，從而鼓勵同學加入旅遊業界，共同推動香港非物質文化遺產的傳承與發展，為香港文化產業發展略盡綿力。

作者：天水圍香島中學陳錦嫦校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

