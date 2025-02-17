元朗商會中學參與《香港01》導演培訓　學生拍片參賽奪全港亞軍

優質教育基金「我的行動承諾」加強版計劃涵蓋媒體及資訊素養範疇，《香港01》早前為元朗商會中學舉辦「《香港01》校園導演培訓計劃」，由「01教育」團隊策劃設計，並由前電視新聞部高級體育記者及主持莊琬晴親身指導，向該校校園電視台學生指導影片拍攝及採訪技巧，並且進行實戰採訪、拍攝及剪接新聞影片教學。



其中5位學生憑「《香港01》校園導演培訓計劃」拍攝的短片「你的物流，我們的故事」，參加由香港物流局舉辦的「你眼中的物流2024」全港中學短片拍攝比賽並勇奪亞軍。



元朗商會中學憑拍攝短片「你的物流，我們的故事」，參與全港中學短片拍攝比賽，在全港30間學校共38隊參賽隊伍中勇奪全港亞軍。（元朗商會中學提供圖片）

學生拍短片參賽 勇奪全港亞軍

「你眼中的物流2024」全港中學短片拍攝比賽由香港物流發展局、教育局「商校合作計劃」全力支持，旨在讓學生透過影片，深入探索香港經濟四大支柱之一 — 貿易與物流。元朗商會中學派出5人學生團隊：吳悅匡、林芷晴、吳家儀、陳宇軒、陳啟言，以「你的物流，我們的故事」為題參賽，奪得全港亞軍。

元朗商會中學憑拍攝短片「你的物流，我們的故事」，參與全港中學短片拍攝比賽勇奪全港亞軍。圖為指導學生的陳寶源老師（圖中）與得獎學生合照。（元朗商會中學提供圖片）

元朗商會中學早前參與「《香港01》校園導演培訓計劃」，該計劃由「01教育」團隊策劃設計，前電視新聞部高級體育記者莊琬晴主持。莊琬晴現為Wawaland Media創辦人，她曾主持電視台體育節目《運動大本營》及《體育新世界》，亦採訪過多個大型體育盛事，包括2018雅加達亞運、2020東京奧運、2021陝西全運會、2024巴黎奧運，擁有豐富本地及國際採訪經驗。

校園導演培訓計劃工作坊導師莊琬晴（左），是前電視新聞部高級體育記者及主持，現為Wawaland Media創辦人。

讓學生掌握新聞影片4大元素

元朗商會中學是次參與的「《香港01》校園導演培訓計劃」分3日進行，第一日課程，導師向學生指出一條精彩吸引的新聞影片應該具有4大元素（HKRR），分別是H–Happiness有趣開心、K–Knowlegable知識性、R–Resonance共鳴以及R–Rhythm節奏，又播放不同新聞影片作為例子，讓學生有更清晰概念。

導師進一步講解重要性及趣味性兩大新聞取材原則、界定社區新聞及一般新聞分別，以及撰寫一宗社區新聞流程。上課期間學生熱烈參與討論，分享他們關心的社區新聞題材。之後學生分組就擬定的社區新聞故事訂立拍攝框架，例如：主題、畫面、人物、角度、形式，並製作影片分鏡圖。

元朗商會中學校園電視台學生，在導師及校內老師帶領下，進行剪接教學課堂。

第二天的課堂，參與計劃的學生受邀到《香港01》總部進行培訓。課堂承接第一堂教授的「HKRR」口訣，分享擬定訪問、拍攝和剪接技巧的心得。當中引用「01社區」在2017年刊登的香港首代華人攝記陳橋（橋叔）專訪，啟導學生新聞拍攝的心得，提到新聞拍攝沒有一定的方程式，沒有一定的對錯，最重要是拍攝者如何思考相片或影片帶出的意義，以及如何與文章配合。課堂引用橋叔在專訪中提到︰「拍攝是個人的，教不到的。好的攝影記者要思考，知道自己要拍甚麼。你有一張相，可以贏到沙龍比賽，但帶不到背後的新聞事件，是沒有用的（作為新聞相片）。怎樣可以在相片中帶到新聞出來呢？靠思考的角度，靠觀察人生百態，然後才可以捕捉到動作。」

到了學生下手準備的環節， 導師以思維導圖指導同學將影片結構、中心思想 、特殊鏡頭等影片的主要元素記下，以便迅速構想視頻初稿及分鏡。

學生隨即進行現場拍攝，導師及學校老師帶領學生到葵涌貨櫃碼頭一帶，包括貨櫃碼頭信箱站、荔景站天橋、荔景邨、貨櫃碼頭南路等地方取材，學生在現場按思維導圖及分鏡圖拍攝畫面，全程皆由學生一手包辦。

外出實地取材 學生包辦拍攝及剪輯

元朗商會中學校園電視台學生，在導師莊琬晴及校內老師帶領下，進行實地拍攝及採訪。

第三天課堂主要教授有關後期製作及編輯，包括剪接技巧、調整音頻、 在影片加入標題及文字、特殊剪接效果等基本技巧 。 學生需要在這節課剪接製作出一條完整故事影片。完成作品後，導師分別點評學生作品，給予改善建議，同時讓學生在課堂上分享由構思、拍攝以及剪接過程點滴。

作為關注社區議題的倡議式媒體，社區新聞以及有關香港社會發展的議題一直是我們優先關注的事項。 「《香港01》校園導演培訓計劃」 結合我們擁有的社區資源以及知識經驗，希望為學生提供以新聞工作者的視角體驗影片製作，亦作為我們將新聞行業經驗及知識傳承使命的一部分重要工作。 如各教育界同工有興趣查詢合作歡迎電郵至 Education@hk01.com / Whatsapp 至 35828747 。

《香港01》推出的中華文化學人計劃，就教育局「推廣中華文化體驗活動」一筆過津貼，為學校提供全方位支援，包括內地交流團、本地校外參觀、專家到校講座、體驗工作坊、到校展覽和攤位、教材套等，支援中、小學於推動中華文化學習。

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