《香港01》媒體素養活動　天主教鳴遠中學體驗記者工作學新聞寫作

優質教育基金「我的行動承諾」加強版計劃涵蓋媒體及資訊素養範疇，《香港01》早前為位於將軍澳的天主教鳴遠中學，利用全方位學習周舉辦社區採訪體驗活動，由前線編採人員擔任導師，向學生介紹新媒體運作及社區採訪技巧後，安排學生踏出校門走進社區採訪，並以親自採訪所得的材料撰寫社區新聞報道。活動讓學生有機會體驗記者日常工作，更有機會關心社區，透過採訪嘗試於居民接觸，了解區內需要。



天主教鳴遠中學的學生於參加社區採訪體驗活動期間，會踏出校門於社區不同地點訪問居民，了解他們對不同議題的想法及意見。（蘇煒然攝）

認識社區新聞 學習採訪技巧

社區採訪體驗活動分為三部份，包括認識社區新聞及學習採訪技巧、社區採訪體驗和撰寫新聞報道部份。活動由《香港01》總編輯主任蕭輝浩主持，他先向學生介紹新媒體特色後，就以彩虹邨重建的社區新聞報導為例子，引導學生思考社區新聞與一般新聞的不同之處，並歸納出社區新聞的特色。

天主教鳴遠中學過百名學生早前參加由《香港01》舉辦的社區採訪體驗活動。活動由《香港01》總編輯主任蕭輝浩主持，讓學生體驗由事前準備、採訪、撰稿整個新聞誕生的流程。（蘇煒然攝）

及後學生在導師的指導下，為社區採訪做準備，包括學習如何準備採訪、如何設計訪問題目、採訪注意事項等，讓學生可以即場活用該些技巧作採訪準備，設計精準到位的訪問題目。

天主教鳴遠中學過百名學生早前參加由《香港01》舉辦的社區採訪體驗活動，學生正為社區採訪設定題目。（蘇煒然攝）

是次活動中，天主教鳴遠中學的學生就學校所身處的將軍澳不同範疇，包括康樂、飲食、居住環境、交通等採訪區內居民，事前學生需自行構思採訪方向和相關問題。以康樂為例，學生會透過訪問了解區內居民對康樂設施的需求；而負責交通的學生則會了解區內公共交通工具是否足夠、出行有沒有困難等。

學生勇於踏出第一步 走出校園採訪區內居民

天主教鳴遠中學的學生於參加《香港01》社區採訪體驗活動期間，會踏出校門於社區不同地點訪問居民，了解他們對不同議題的想法及意見。（蘇煒然攝）

學生完成採訪準備後，在學校老師和一眾導師陪同下，學生分組走出校園進行社區新聞採訪。採訪期間，每一名學生都要與主動上前邀請陌生人接受訪問，過程難免感到尷尬及害羞，但經過老師及學長的支持及鼓勵下，參加活動的學生都勇於嘗試踏出關鍵一步，成功完成採訪並體驗記者的日常工作，獲得寶貴的學習經歷、提升溝通技巧建立自信。校內一些新來港同學，亦在老闆鼓勵下使用廣東話向市民提問。

外出採訪後，學生回學校與同學分享採訪過程及感受，不少學生都對此感到雀躍及興奮，認為活動有助他們認識學校附近的社區，亦令他們明白到勇於嘗試的重要。

撰寫社區新聞 台前匯報成果

天主教鳴遠中學的學生於參加社區採訪體驗活動期間表現積極主動，亦踴躍與導師交流，學生既學到記者採訪技巧，亦獲得了寶貴的學習經歷、掌握溝通技巧。（蘇煒然攝）

進入活動的最後一個環節，導師教授學生社區新聞寫作技巧，例如需要使用第三人稱、內容需要客觀，更會舉例說明何謂清晰易明的新聞結構，讓學生可以快而準地掌握到新聞寫作的入門及要素。

各組學生即場運用導師教授的技巧撰寫新聞報導，期間學生不時向導師發問，雙方的交流亦豐富了學生的學習成果。學生完成撰寫新聞報導之後，分組匯報成果，負責匯報的同學有難得機會於過百名同學面前匯報，而在座同學亦可透過聆聽其他組別的匯報，了解區內居民對不同社區的想法，亦可從其他同學身上學習。

校長周黎明博士欣賞學生在短時間內便掌握採訪及撰寫新聞稿的技巧，相信活動既能提升溝通和寫作技巧，更能了解社區，並建設正確的資訊素養，體驗全方位學習的理念。

天主教鳴遠中學過百名學生早前參加由《香港01》舉辦的社區採訪體驗活動。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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