校長筆記｜用專長照亮他人　收穫滿滿的幸福旅程

文：佛教沈香林紀念中學馮順寧校長

不少研究顯示，幸福感越高，對身心健康越有正面影響，然而，最近一份《全球幸福感》研究報告顯示，香港只有15%的人達致身心全面健康，而青少年如何獲得幸福，更是我們教育界近日經常討論的問題，究竟是我們不知道如何尋找到幸福，還是自己身在幸福而不知福呢?



學校攝影團隊BSC Studio與仁愛堂合作，為有認知障礙的長者家庭拍攝家庭照。（作者提供）

很多時候，我們的側重點，放在如何讓自己幸福起來，許多人只是不停尋求獲取幸福感的方法。但其實有沒有想到，幸福早在我們生活之中？

每一個人對幸福的定義都不同，但可以肯定的是，幫助別人絕對是一件令人感到幸福的事，如果能夠以自己的專長去幫助別人，那麼幸福感就更強，不少研究顯示，將個人專長應用於服務學習中，不僅能幫助他人，還能顯著增強自身的滿足感和幸福感。

在暑假期間，我們學校攝影團隊BSC Studio與仁愛堂合作，為有認知障礙的長者家庭拍攝家庭照。我們的同學，帶着老伯伯與有認知障礙的妻子，一同遊走大興邨，重拾舊日的回憶，還記得當天下著濛濛雨，同學冒着風雨，既要照顧長者，又要拿着攝影器材，狼狽不堪，但毫無怨言，完成拍攝後，學生們將照片送回家庭，為他們帶來美好的回憶。老伯伯事後寫了一封長達三頁的感謝信給我，感謝我們老師和同學的付出，我問同學，你們辛苦嗎？他們說﹕「辛苦，但好值得。」

另一個「值得」，來自為一間位於彩虹邨經營了60年的金碧酒家，展開了一次特別的社會服務活動。金碧酒家不僅是舊式酒家的代表，更是香港文化的縮影。這家酒家見證了城市的變遷，承載著獅子山精神和互助精神。這次得服務學習，讓學生深入了解這段歷史，並透過攝影和採訪方式，記錄長者的故事，將這份珍貴的文化遺產傳承下去。

同學來到位於彩虹邨經營了60年的金碧酒家，展開了一次特別的社會服務活動。（作者提供）

更令我感恩的，是其他同學看到了他們的體驗，更有信心運用自己所學，進行不同的服務學習，造就了今年組成龐大的社會服務團隊BSC Community ，團隊集合了學校不同強項的同學，如AI 強的同學與善於攝影的同學合作，參與由青協主辦「耆青留影─樂齡歲月 A.I.婚紗攝影」，為一眾長者拍攝AI婚照，記錄人生點滴。如擅長運動的同學，與長者一起進行地壺運動，如接受過佛法輔導培訓的同學，就為初中同學進行成長輔導的工作。透過服務學習，學生能夠更加了解社會問題和需要，培養同理心和社會責任感，促進個人成長。再進一步看到自己的作品/專長對社區產生正面影響，學生感受到成就感和自豪感外，更有助提升自信心和自我價值感。

BSC Community 團隊參與由青協主辦「耆青留影─樂齡歲月 A.I.婚紗攝影」，為一眾長者拍攝AI婚照，記錄人生點滴。（作者提供）

幸福，就是這樣一點一滴累積，持續地潤澤我們的心靈。

謝謝你們，讓我感到很幸福。

佛教沈香林紀念中學馮順寧校長（作者提供）

作者簡介：

佛教沈香林紀念中學馮順寧校長



馮順寧，現任佛教沈香林紀念中學校長，香港大學文學士、香港中文大學文學碩士，現正修讀博士課程，從事教育多年，致力推動創新學習及生涯規劃，曾任教育局課程發展委員會委員，並多次獲得香港大學「國際傑出電子教學獎」、「第二屆品德教育傑出教學獎」等。

