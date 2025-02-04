《香港01》講座　前電視台體育記者到王賜豪小學分享採訪奧運見聞

四年一度的奧運會是舉世矚目的體壇盛事，能夠到當地採訪是非常難得的體驗。《香港01》早前邀請了前電視台體育記者及主持莊琬晴，為保良局王賜豪（田心谷）小學舉辦講座，分享她去年到巴黎採訪奧運會的工作點滴，以及體育記者的日常工作範疇。



莊琬晴與同學分享她採訪巴黎奧運會的工作點滴。（黃寶瑩攝）

莊琬晴是前無綫電視新聞部高級體育記者及主持，曾主持多個體育節目，亦採訪過大大小小的本地及國際體育盛事，包括2018年雅加達亞運會、2020東京奧運、2021陝西全運會及2024巴黎奧運等，採訪經驗豐富。

分享體育記者日常工作內容

她首先與同學分享作為一名體育記者的日常工作，包括採訪本地賽事、運動員訓練及專訪和大型運動會等，當中需要進行資料搜集、寫稿、錄音、與剪片師商議剪輯影片以及查證資料等。

對於如何才能成為一名優秀的體育記者，是否一定要認識所有運動及熱愛運動，以及是否一定要對數字或專業用字有所認識等，莊琬晴都以自身經驗與同學分享當中的迷思。 她說，體育記者的崗位較為獨特，每項運動有其獨有的規則、玩法和專用名詞等，體育記者便需要了解有關專門知識。

同學們對於體育記者的工作非常感興趣，在問答環節時表現踴躍。（黃寶瑩攝）

分享採訪巴黎奧運點滴 開幕禮破天荒戶外舉行

其後，莊琬晴與同學們分享採訪巴黎奧運的點滴，特別是開幕禮在塞納河舉行，近100艘載滿各地運動員的船沿着塞納河航行6公里，是史上首次在體育館以外的地方進行。莊憶述，開幕禮當日的採訪工作非常忙碌而且沒有固定時間，她需要在當地清晨5時起床準備工作，10時便要與香港的錄影廠進行連線對話，與香港觀眾分享當地的最新消息。

她又說，採訪巴黎奧運其間每日需按計劃進行拍攝，包括拍攝與奧運相關的故事、運動員專訪等，當中亦需要自己查看交通編排採訪日程。

莊琬晴稱體育記者的日常工作範疇包括採訪本地賽事、運動員專訪和大型運動會等。（黃寶瑩攝）

除了巴黎奧運外，莊琬晴亦有採訪上屆東京奧運的經驗。她說，與巴黎奧運盛大的開幕禮比較，在疫情肆虐下東京奧運的開幕禮則顯得很冷清，屬最少人的開幕禮。總結兩次採訪奧運經驗，莊琬晴說採訪奧運使她明白到採訪這類大型體育盛事除了需要提早計劃外，亦要做好時間管理、具備判斷力以及信任團隊。

提醒學生要懂得分辨真假信息

現時網上充斥著各種假資訊，稍有不慎便會誤信虛假訊息。 莊琬晴最後與同學分享新聞採訪時，如何查證及辨別信息真偽。她表示，分辨真假信息的第一步是要懂得分類資訊，分辨有關資訊是屬於事實還是意見，其次是找出發布資訊的來源，搜尋相關事實的證據，最後是不轉發及刪除屬於不實的資訊。

講座設有問答環節，學生踴躍舉手回答問題。（黃寶瑩攝）

保良局王賜豪（田心谷）小學校長畢錦龍，向講者莊琬晴致邀紀念品。（黃寶瑩攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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