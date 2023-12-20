內地交流團赴港成本高、住太貴　梁思韻籲港青北上感受國家美好

12月18日，由《香港01》主辦為期5天4夜的「海南航天創科青年團」交流活動圓滿結束。本次《香港01》帶領來自萬鈞伯裘書院、將軍澳香島中學、天主教鳴遠中學的62名師生，前往海南文昌觀看長征五號火箭發射，並與當地2所中學進行交流學習。同時邀得海南省政協、菁英會副主席梁思韻女士，青年發展聯盟「區區有籃Teen計劃」顧問蔡雲龍先生作為榮譽團長共同前往。

兩位榮譽團長接受記者採訪時表示，能夠親眼看到火箭發射，感受到國家科技強大，非常興奮感動，並且希望香港青年能多赴內地交流學習，融入國家發展。



梁思韻表示，作為海南省政協，非常歡迎本次交流團來到海南，很高興能讓香港的學生們有機會了解國家的發展和海南風土人情、科技進步。比起過去參加的交流團，本次最興奮的就是可以看到火箭升空，梁思韻說：「看到火箭升空的那一刻，我的感受和同學們都一樣，非常震撼。尤其親眼見證中國火箭升上太空，切實感受到了我們國家從一窮二白到現在的富強。」

從今年2月全面開關，到4月開始「廣東團」先行，更有青年團體深入內地各省交流學習。梁思韻認為，交流團並不是遊玩這麼簡單，學生們也需要從中知道到自己是一個中國人，「在了解國家發展的同時，去思考要如何從自身出發，好好學習為國家發展做貢獻。」

「住太貴」 內地交流團南下費用成最大難題

除了觀看火箭航天科技，《香港01》交流團也與文昌華僑中學及瓊海海桂中學進行交流學習。

看到瓊港兩地同學、老師之間相互交換微信等聯繫方式，梁思韻感觸頗深。她指出，近年來不只是港生北上，亦有部份內地學生來到香港交流，不過難以大規模、常態化的最大困難是費用問題，「香港住的地方很貴」。

因此，她指出，希望能夠有機會讓香港青少年多到內地，去更多的地方開闊眼界。「過去大家可能只是看到大灣區，或者北京上海這些大城市，但其實每個地方都有自己的特色和豐富的資源，應該把握機會好好認識和感受國家的美好。」

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青年發展聯盟「區區有籃Teen計劃」顧問蔡雲龍會長接受採訪時表示，希望香港的青年可以多到內地，融入國家發展。並將自己的所見所感帶回香港，傳播給更多同學老師。尤其在航天科技方面，未來能夠好好學習，通過自己的努力，為國家出力，甚至上到太空。

最後一日（18日）上午，交流團參觀了海南港澳青年創新創業服務中心，了解海南為港澳青年提供的創業、就業發展機遇；其後，到訪海南最美圖書館「雲洞圖書館」，在豐富密集的活動行程中，為同學們提供屬於自己的閱讀時間。

下午，交流團師生到有上百年歷史的騎樓老街品嘗海南特色小吃「清涼補」，在綿綿細雨中結束5日行程返回香港。

