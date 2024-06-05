《香港01》國民教育講座　從體育比賽切入講解區旗區徽標準及意義

香港運動員現時以中國香港名義參加國際比賽，加上近年港隊運動員屢獲佳績，令運動員備受社會關注。《香港01》早前邀請到港專學院體適能、教練及運動管理高級文憑課程主任藍汶軒到元朗商會中學為學生主持「中國香港運動員是如何煉成的？」講座，分享港隊運動員成為世界冠軍背後的辛酸之外，亦以體育比賽為切入點，講解國旗、國徽、區旗、區徽的標準及正確使用方法。



《香港01》早前邀請到港專學院體適能、教練及運動管理高級文憑課程主任藍汶軒到元朗商會中學為學生主持「中國香港運動員是如何煉成的？」講座。（羅國輝攝）

藍汶軒亦是前港隊蹼泳代表、前香港蹼泳紀錄及游泳分齡紀錄保持者、體育及運動科學教育碩士、中國香港拯溺代表隊教練、首位及唯一一位SSI國際游泳教練訓練官（中國香港及澳門）。

講座以近年本港政府的運動發展方針為引子，指出政府現時已經確立將運動普及化、精英化、盛事化、專業化及產業化的目標。他強調同學們如果有意成為運動員，不需擔心退役後的出路，因為現時運動員於退役後除了成為教練，還有很多不同範疇可以選擇，包括運動裁判、運動醫學家、運動科學家、物理治療師、運動公關、運動市場營銷、運動KOL等。他亦以中國男子游泳運動員汪順及中國香港游泳運動員何詩蓓為例，說明他們於訓練過程經歷的辛酸。

每當港隊運動員奪得佳績，場館都會播國歌及升區旗。藍汶軒亦透過是次機會，講解國旗、國徽、區旗、區徽之中不同元素的象徵意義，指出它們均有既定標準不能出錯，使用亦有嚴格規定。講座亦有兩位港專學生一起主持，向一眾元朗商會中學的學生分享。

藍汶軒亦邀請了兩位港專學生一起主持講座，向一眾元商中學的學生作分享。（羅國輝攝）

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