《香港01》教師國民教育講座 專家分享大灣區7大發展戰略定位
粵港澳大灣區建設是新時代國家改革開放下的重大發展戰略，《香港01》早前為路德會聖馬太學校（秀茂坪）舉辦教師國民教育講座，邀請得團結香港基金助理研究總監、教育與青年研究主管郭凱傑先生，與教師分享大灣區發展情況和機遇。
郭凱傑於講座中首先介紹粵港澳大灣區的概況，指出11個灣區城市的分工及發展戰略定位，當中七大發展範疇包括建設國際科技創新中心、加快基礎設施互聯互通、構建具有國際競爭力的現代產業體系、建設宜居宜業宜遊的優質生活圈，以及共建粵港澳合作發展平台等。 他強調，打造粵港澳大灣區的重大意義包括有利於豐富「一國兩制」實踐內涵，進一步密切內地與港澳交流合作，為港澳經濟社會發展以及港澳同胞到內地發展，提供更多機會和保持港澳長期繁榮穩定。
另外，郭凱傑提到香港在大灣區的定位和未來發展指引，當中國家的《十四五規劃綱要》確立香港「八大中心」的定位, 其中之一是成為一個國際創新科技中心，而政府於2022年公佈的《創科藍圖》亦提出完善創科生態圈、推進「新型工業化」等政策。在此政策配合下，他認為可利用香港和深圳的優勢，助力生物科技產業發展。
最後，他提到香港現時面對人才短缺問題，認為香港可發揮作為理想留學地點的優勢，作為連接中國內地與世界的橋樑，能夠拓寬學生國際和內地的視野，有助吸引和挽留非本地留學生。
目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。
《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。
如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：
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甚麼是「我的行動承諾」加強版？
「我的行動承諾」加強版是優質教育基金項目，本港中、小學校可申請最多30萬元推行媒體及資訊素養、國民教育及國家安全教育，而且不影響學校申請其他優質教育基金撥款，詳情可按此了解更多。
學校透過「我的行動承諾」加強版撥款可舉辦甚麼活動？
學校可運用撥款邀請外間機構，就媒體及資訊素養、國民教育和國家安全教育，為學生、家長、教師舉辦講座、工作坊、參觀具公信力傳媒機構等。《香港01》正支援學校舉辦相關活動。