《香港01》教師國民教育講座　專家分享大灣區7大發展戰略定位

粵港澳大灣區建設是新時代國家改革開放下的重大發展戰略，《香港01》早前為路德會聖馬太學校（秀茂坪）舉辦教師國民教育講座，邀請得團結香港基金助理研究總監、教育與青年研究主管郭凱傑先生，與教師分享大灣區發展情況和機遇。



團結香港基金助理研究總監、教育與青年研究主管郭凱傑先生於講座中介紹介紹粵港澳大灣區的概況及七大發展範疇。 （陳葦慈攝）

郭凱傑於講座中首先介紹粵港澳大灣區的概況，指出11個灣區城市的分工及發展戰略定位，當中七大發展範疇包括建設國際科技創新中心、加快基礎設施互聯互通、構建具有國際競爭力的現代產業體系、建設宜居宜業宜遊的優質生活圈，以及共建粵港澳合作發展平台等。 他強調，打造粵港澳大灣區的重大意義包括有利於豐富「一國兩制」實踐內涵，進一步密切內地與港澳交流合作，為港澳經濟社會發展以及港澳同胞到內地發展，提供更多機會和保持港澳長期繁榮穩定。

另外，郭凱傑提到香港在大灣區的定位和未來發展指引，當中國家的《十四五規劃綱要》確立香港「八大中心」的定位, 其中之一是成為一個國際創新科技中心，而政府於2022年公佈的《創科藍圖》亦提出完善創科生態圈、推進「新型工業化」等政策。在此政策配合下，他認為可利用香港和深圳的優勢，助力生物科技產業發展。

郭凱傑認為香港可發揮作為理想留學地點的優勢，作為連接中國內地與世界的橋樑。 （陳葦慈攝）

最後，他提到香港現時面對人才短缺問題，認為香港可發揮作為理想留學地點的優勢，作為連接中國內地與世界的橋樑，能夠拓寬學生國際和內地的視野，有助吸引和挽留非本地留學生。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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