北角衛理小學六年級生　野外定向學界第一兼奪機械人大賽文武兼備

撰文：彭彥怡
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還記得讀小學時，大家都在做什麼嗎？北角衛理小學六年級學生石祖誠，年紀輕輕，既是學界野外定向冠軍兼港隊成員，亦同時奪得機械人挑戰大賽第一名，不但具運動細胞，更立志將來能設計出一個協助野外定向比賽的機械人，除可精準計算路線，更可優化現時的計時系統，期望提高野外定向運動的認受性，吸引更多人參加。

既是學界野外定向冠軍兼港隊成員，亦同時奪得機械人挑戰大賽第一名，他因為野外定向比賽帶來的滿足感而開始受訓。（廖雁雄攝）

未受訓練膽粗粗參賽　2年後成學界冠軍

石祖誠個子不高，帶著眼鏡，難以令人聯想到他是野外定向港隊成員。他表示兩年前首次接觸野外定向運動，因同學胞姊是港隊成員，有一次比賽缺人突然被邀參賽，在從未接受過任何訓練下，奇蹟地完成比賽，但接下來再無繼續參與野外定向。

大概一年後，石同學回想當日比賽帶來的滿足感，加上想養成恆常運動的習慣，於是開始加入定向學會受訓，又參與比賽，取得不錯的成績。其中2023/24香港小學學界定向錦標賽，他以14分鐘的佳績奪得第一名，同年再代表香港前往黑龍江，出戰全國青少年定向比賽，並取得中距離組別季軍。

石同學（中排左二）2024年曾代表香港前往黑龍江，出戰全國青少年定向比賽，並取得中距離組別季軍。（中國香港定向總會網上圖片）

不過，石同學的運動員歷程亦非完全順遂，野外定向運動講求速度，常要攀山越嶺，必須具備一定體能。他透露，過往曾有時間沒太多進步，加上體能訓練有點吃力，遇上了樽頸位，有想過放棄，但最終獲家人及學校的支持，令自己堅持下去。

石祖誠同時是足球及機械人校隊成員，強項是編程及解難。（廖雁雄攝）

喜歡運動又迷上編程　望研發機械人助定向運動發展

能文能武的石祖誠，同時是足球及機械人校隊成員，強項是編程及解難，曾於2023年取得 「Robofest機械人大賽」UMC終極挑戰賽的冠軍。這項賽事的難度極高，題目當日才公布，參賽者要3小時內獨自完成組裝。石同學指，編程有趣的地方是能控制不同的科技，更可就日常生活問題，設計和擬定解決方案，很有成功感。

石祖誠同學亦是足球校隊成員，每星期均要參與操練。（廖雁雄攝）

對於將來，石同學笑稱「無諗過」，但肯定會繼續野外定向運動及機械人設計雙線發展。他稱，現時奧運會仍未有野外定向的競賽項目，本港亦不算太著重此運動，他想將來發明一個機械人，能準確記錄野外定向參賽者，到訪檢查點的路線及時間，期望透過科技與運動的結合，提昇運動的認受性。

學校規定小六畢業生攀石登頂　凝聚學生克服困難

石同學所就讀的北角衛理小學，校內設有一幅約兩層樓高的戶外攀石牆，校方規定二年級學生都要學習攀石。學生小六畢業前都必須爬上頂點，寓意克服困難，升中開展新階段。校長黃侶詩指學校重視凝聚力，石同學不是所有學科都有突出表現，但他的演說能力於小一時已經很強，之後再發現他運動及機械人方面的能力，學校一直提供不同的機會，助學生發光發亮。

小學內設有一幅攀石牆，當畢業時所有同學都必須爬上頂點，寓意克服困難。（圖片由北角衛理小學提供）
校長黃侶詩指學校重視凝聚力，會為學生提供不同的機會。（廖雁雄攝）

學校負責課程的劉俊謙主任亦指出，學校的STEM教學經常強調生活上的應用，學習層面要關乎生活，學生亦要留意時事，如過去的跨學科研習，同學便曾運用創科、理財及市場推廣多方面技巧，推廣本港日漸息微的唐餅文化，學校當然期望學生在外比賽獲獎得到肯定，但最重要是實踐的過程，而非獎項本身。

劉俊謙主任指出，學校的STEM教學經常強調生活上的應用，學習層面要關乎生活，最重要是過程，而非獲獎。（廖雁雄攝）
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