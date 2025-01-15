香工學生將棄置膠樽變3D打印材料　奪「社區創新科技大賽」兩獎

綠色創新被視為生態永續性關鍵因素，香港仔工業學校中學生研發「循環再利用-PET轉化機」的綠色創新理念，將棄置膠樽轉化為可持續3D打印材料，在「滙豐香港社區夥伴計劃SMART Community Hackathon 2024」中，奪「最佳項目獎」及獲頒「最具潛能獎」，隊伍更將在比賽後獲得全方位社創支援，繼續發展項目，回應社區需要。



香港仔工業學校參賽隊伍，在決賽日展示成品及未來發展方向，並作即場限時解說。（香港仔工業學校提供圖片）

香港仔工業學校參賽隊伍，研發「循環再利用-PET轉化機」理念源自香港塑膠污染問題。棄置膠樽在PET轉化機內，經過不同步驟的加工，包括切絲、加熱處理，最終變成可以用於3D打印技術的材料。

團隊獲全方位社創支援 繼續發展項目

評審讚揚隊伍團隊合作和分工，在報告與比賽過程展現出高水準的表現，具備成為專業人士的潛力。隊伍更將在比賽後獲得全方位社創支援，繼續發展項目，回應社區需要。

參賽成員之一的中二學生安奕達表示，團隊共花三個多月時間，不斷優化細節最終完成作品。期間學校老師更曾安排他們到社區中心舉辦環保工作坊，向小學生解說創作理念，推廣環保。

香港仔工業學校學生亦曾向小學生回收棄置膠樽，製成聖誕飾物後再送贈給他們，展示研發成果。香港仔工業學校其中一位指導老師馮希臨表示，技術如若成功實踐，將有助於降低塑膠廢物的產生，並長遠推動循環經濟的發展。

香港仔工業學校在初中開辦STEAM跨課程單元、設計思維工作坊，並以「問題導向學習」提升學生的創新思維與應用能力。校內配備有多達40部3D打印機、機械人套件及程式設計工具，幫助學生掌握和實踐原型設計與測試技巧，學以致用。