數字教育委員會開展4方面工作：提升學生數字素養　加強教師培訓

數字教育策略發展督導委員會今日（17日）成立並舉行首次會議，教育局公布，委員會將開展四方面工作——提升學生數字素養與技能、加強數字教育相關的教師專業培訓、優化數字教育基建的配套和建立智能化的學習環、加強院校與相關界別聯繫以增強協同效應。



數字教育策略發展督導委員會今日舉行首次會議。（政府新聞處圖片)

委員會主席兼教育局副局長施俊輝表示，在今日會議上，委員參考數字教育在內地的最新發展及其他國家的相關政策和經驗，就香港推行數字教育的目標和策略，以及未來發展方向進行討論並提出建議。

他指教育局亦於1月份開始舉行持份者交流會，邀請學界和教育科技業界等代表為香港的數字教育發展提供意見。

他續說，在制訂數字教育的政策方向時，委員會參考國家教育部的相關指導文件，充分利用數字化賦能基礎教育，包括拓展教學時空、共享優質資源、優化課程內容和教學過程、優化學生學習方式和精準開展教學評價，以提升學與教效能，為香港以至國家的高質量發展和加快教育強國的建設作出貢獻。

數字教育策略發展督導委員會今日舉行首次會議。委員會主席兼教育局副局長施俊輝（中）及副主席潘偉賢教授（左五）與其他委員／委員代表在會議前合照。（政府新聞處圖片)

經委員會討論後，政府將開展以下四方面工作：

（一）提升學生數字素養與技能，讓學生有效並符合道德地運用數字技術，成為負責任的公民及終身學習者；

（二）加強數字教育相關的教師專業培訓，推動學校運用創新科技（尤其是人工智能）輔助教學，以鼓勵教學創新，提升學與教效能；

（三）優化數字教育基建的配套，建立智能化的學習環境（包括提供智慧教育平台），讓所有學生享有公平地使用數字技術進行學習的機會，同時促進個性化學習，以及優質資源的共享；及

（四）加強與本地、內地或國際創科機構、專上院校及相關界別聯繫，增強協同效應，推動數字教育高質量發展。