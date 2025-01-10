上學也可打機！機迷校長推打機學英文主題學習　學生大讚活動有趣

回校上課可以明正言順打機，相信是不少學生的夢想，對家長而言也許難而置信。天主教伍華小學馮朗校長本身愛打機，最近就在校內舉辦為期3個月的「打機學英文」主題式學習，以學生感興趣的事物為切入點，吸引學生學習英文。



除了在校內讓學生打機外，他更將家中的珍藏遊戲機帶回校內展出，本身教英文的馮校長解釋，6年小學生涯最重要是培養學生學習興趣，只要學生不怕讀書，肯去學習已成功了一半。未來更計劃以下流行的卡通主角抽卡手機遊戲為主題，教學生數學，例如數學概率。



天主教伍華小學推打機學英文活動，學生積極參與填寫工作紙。（陳葦慈攝）

天主教伍華小學推打機學英文活動，學生積極參與填寫工作紙。（陳葦慈攝）

課室變遊戲機博物館 學生專注完成工作紙

為配合主題學習，天主教伍華小學以「打機學英文」為題設立活動室，室內壁報釘滿了不同電子遊戲角色的英語資料和題目，書桌上展示了多部經典遊戲機，儼如一個小型博物館，窗邊更放有兩部座地街機，當耳熟能詳的遊戲音樂響起，差點令人以為置身遊戲機中心。

天主教伍華小學推打機學英文活動，學生積極參與填寫工作紙。（陳葦慈攝）

午飯後小息時段一開始，各年級的學生紛紛走入活動室，學校安排2名外籍英語教師、以及10名學生英語大使，從旁協助同學完成英語工作紙，不同年級的深淺程度亦有不同，學生們都十分專注完成工作紙，也有學生完成工作紙後，有秩序地排隊打機。

工作紙內大部分是填充題，學生必須透過閱讀壁報板上的提示才可完成。不同年級的題目程度不同，小一至小二是連接詞和基本形容詞；小三至小四是比較級和最高級形容詞；小五至小六則要全句作答或透過訪問外籍老師才得到答案，當中亦有教導網絡時下流行的英文縮寫，如「GG」及「OP」等。

學生大讚活動有趣 認識英語有趣的一面

「以前上英文堂好悶㗎，我鍾意咁樣。」六年級學生陳希洋大讚今次主題式活動有趣，即使工作紙上的英語多艱深，只要抄過一次便自然記得。擔任英語大使的六年級學生趙汝仁，亦指活動能令同學開心，帶動課堂氣氛，自己亦因此學多了英語。二年級學生葉芊妤承認以前討厭英文科，但活動後又發現英語都有有趣的部分。

外籍英語老師Charlotte在港教書已11年，她同意主題活動可鼓勵學生用英語對答，遊戲讓他們願意嘗試，提升學習動機及互動。

從小打機學英語特別入腦 主張從興趣引導學生學習

馮校長指，籌備活動時希望由學生感興趣的事物切入，同事知道自己是機迷，收藏了不少經典遊戲機，因利成便促成這次主題式活動。馮校長回想自己8、9歲初接觸電子遊戲，發現遊戲介面全是英文，打機時一知半解，於是將不懂的生字記下，查字典自學，後來發現打機學英文特別入腦。

馮朗校長珍藏了不少經典遊戲機，他不主張操練式教學，期望從玩切入提起學生學習興趣。（陳葦慈攝）

馮校長笑言︰「我都驚啲家長以為個校長掛住玩，唔認真。」不過，他指見到同學一入活動室，都先做好工作紙，而非爭先恐後玩遊戲機，十分欣慰，亦加強了一直以來堅持的教學理念，要從興趣出發。學校教師團隊已構思好下個主題學習，以現時最流行的抽卡手機遊戲，教導學生有關數學概率的計算。

被問及家長反應時，馮校長稱稍後會錄製一段有關今次「打機學英文」主題式學習的短片，讓家長明白當中的教學理念，相信時下家長對新的教學方法都持開放態度。例如學校早前曾辦過一個四驅車親子活動，讓家長和學生一同學習STEM，參加者都樂在其中。他又指，學生需要有玩樂及學習的時間，最重要是教學生如何分配時間。

馮朗校長期望用3年營造天主教伍華小學成為一間有活力又創新的學校。（陳葦慈攝）

3年時間望成創新學校 拒絕操練令學生失興趣

展望將來，馮校長希望用3年時間，將伍華小學營造成一間創新有活力的學校，令不喜歡英文的學生不怕英文，不怕英文的學生喜歡英文，主張讓學生「由玩開始」，再逐步引導入教學主題。馮校長強調，學校的責任是令學生受教受愛，教學模式不能一成不變，要適時加入時下流行元素，提高效能。