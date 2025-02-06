HKNETEA大灣區STEAM卓越獎接受報名　新增3主題激發創造創新力

2025年大灣區STEAM卓越獎（香港）現在接受報名，活動今年已經踏入第6年，旨在表彰學生於STEAM（科學、技術、工程、藝術和數學）學科的努力，以及表揚學校和教師對STEAM教育的奉獻、承諾和傑出表現。比賽由即起至3月31日接受報名，歡迎有興趣的學校和教師報名。



比賽獲教育局、民政及青年事務局等多個政府部門，以及多間本地大學、學界組織作支援機構；《香港01》旗下「01教育」為媒體贊助。



學生組別分4個 可個人或小組參與

比賽由香港新興科技教育協會（HKNETEA）舉辦，分為小學組、中學組、大專大學組及研究生組，學生可選擇以個人或不多於五人小組形式參賽，每位參賽者均可獲參與證書。同時，比賽設有十大STEAM教師卓越獎及十大STEAM學校卓越獎。

由HKNETEA主辦的大灣區STEAM卓越獎（香港），今年已經踏入第6年。比賽分為小學組、中學組、大專大學組及研究生組，學生可選擇以個人或不多於五人小組形式參賽。

獎項除了是對學生的努力予以肯定，亦希望藉此提高學生的創造力和創新能力，今屆比賽共設有8個主題類別，包括人工智能、資訊及通訊科技、生命與健康、新材料與新能源、機器人、科學實驗室、科普視頻及扶輪淨水。

今年增3主題項目 大會望提高學生創新力

今屆比賽共設有8個主題類別，包括人工智能、資訊及通訊科技、生命與健康、新材料與新能源、機器人、科學實驗室、科普視頻及扶輪淨水。

今年新增3個項目，包括生活與健康、新材料與新能源及科普視頻。生活與健康方面，大會期望學生可針對疾病預防研究、醫療技術進步、心理健康研究以及改善整體福祉，提出解決方案；至於新材料與新能源，希望學生探索具有增強特性或可持續性的創新材料的項目，可以是再生能源來源、節能技術和環保材料的研究。

科普視頻則期望學生製作出引人入勝且具資訊性的視頻，最重要能有效傳達科學概念，例如解釋實驗和研究結果時展現創意與清晰度，同時強調視覺敘事、讓觀眾參與，和對教育價值有影響力。

2025年大灣區STEAM卓越獎（香港），今年已經踏入第6年，分為小學組、中學組、大專大學組及研究生組，學生可選擇以個人或不多於五人小組形式參賽。

比賽現已接受報名，3月31日晚上23:59截止，頒獎禮預計在8月舉行。如有任何查詢，可致電2869 6603與李先生聯絡，或電郵至info@hknetea.org

大會網站：https://www.hknetea.org/