聖若瑟書院150周年校慶　師生設計及親繪電車　今起行駛一個月

電車廣告目前大多以印刷貼紙為主，漆油手繪屬昔日製作方式。聖若瑟書院適逢150周年校慶，一眾師生花了幾個月，共同設計及繪製「聖若瑟電車」，在150號電車重現近20年前的手繪廣告文化。電車今（8日）正式啟行，會行駛一個月。



聖若瑟書院適逢150周年校慶，一眾師生花了幾個月，共同設計及繪製「聖若瑟電車」。(學校提供)

今年為聖若瑟書院150周年，逾30名師生和校友為了校慶，花幾個月共同設計及繪製「聖若瑟電車」，並與電車姊妹公司 tramplus 合作，香港電車公司亦特別挑選了編號150的電車。

電車外框呈現了建於1920年的聖若瑟書院北座，為法定古蹟，其天藍色屋頂和拱形走廊為人認識，而另一側則展示了學生的校園生活，電車內部亦有設計。

聖若瑟書院師生在150號電車重現近20年前的手繪廣告文化。(學校提供)

老師嚴家礽及練致欣均表示，學生在設計過程中，反覆嘗試，作了不少改動。例如挑選最合適的綠色色調，研究電車行駛的方向，調整畫面的視角和細節。完成設計後，他們在西灣河電車廠，由專業技師指導，先在電車外部塗上底漆，再塗上顏色。

校長郭廸民表示，電車最讓他感動的是，講述了書院多年來的故事，包括校舍裡最有歷史文化價值的建築、學生投入各項活動的熱情，因此不但承載著過去，更展現了今天的校園風貌。

電車今（8日）正式啟行，會行駛一個月至三月初。另外，書院開放日定於2月23日，當日將有學生準備的展覽和表演。