德蘭中學廚神校長為中六生煮飯打氣　學生期望以成績報答學校

一提起家常便飯自然聯想到家庭溫暖，文憑試（DSE）將於4月開考，廚藝了得的德蘭中學校長葉妙顏，第二年在校內舉辦「校長廚房」，親自下廚為中六全級學生煮飯打氣，雖不是什麼鮑參翅肚的菜式，但學生依舊吃得津津有味。葉校長自信以愛教育下一代，不但能讓學生常懷感恩，亦是重要的精神加持。期望一餐飯為學生留回憶



組成「校長廚房」的四位功臣，（左至右）包括副校長（學校行政）伍卓仁、副校長（學與教）陳藝洋、校長葉妙顏及副校長（校風及學生支援）陳思敏。（梁鵬威攝）

中六生最後一天上學 愛與淚交織場面感人

3月26日是德蘭中學中六學生的最後一天上學日，4班學生輪流在禮堂向校長及老師致謝，有人表演唱歌，亦有人選擇跳舞，有學生邊讀感謝信時邊流眼淚。「唔好喊呀！撐住呀！」台下的學生為鼓勵同學，隔空安慰，但不少人均已哭成淚人。葉妙顏校長向每名中六生送上禮物包，祝福各人應考DSE順利，禮物包中除有小食及文具，亦有不同的鼓勵書籤，更有由初中同學親撰祝福語的繪馬。

德蘭中學校長葉妙顏（左）煮了一大鍋蕃茄煮蛋，副校長（學校行政）伍卓仁（右）則煮蘿蔔牛腩，學生都大讚美味。（圖片由德蘭中學提供）

葉妙顏校長出身廚藝世家，有親友在酒店當大廚，亦有家人經營餐廳，故家族上下都是烹飪高手。葉校長的拿手菜是海鮮及自製麵條，一般家常小菜更是手到拿來，「去年我提出攪『校長廚房』，幾個副校長都好震驚，一來佢哋好忙，二來其中兩位係唔識煮飯！」

葉校長提到兩名副校長的「撞板」事亦忍俊不禁。其中陳思敏副校長坦言甚少入廚，當初雄心勃勃上網找尋甜品食譜，但試做時卻發現難度太高，焗燶收場，幸最後得葉校長出手相助，「其實學生唔介意我哋煮得好唔好，大家圍埋食飯就好似一家人咁溫馨。」

校長廚藝了得樣樣皆精 期望一餐飯為學生留回憶

今年已是德蘭中學第二次舉辦「校長廚房」，菜式以「貼地」和「送飯」為主，包括蕃茄煮蛋、炆蘿蔔牛腩、菠蘿腸仔、蜜糖雞翼、韓式炒粉絲、咖喱丸子及抹茶布甸等。

葉校長說︰「學校的學生多來自基層，父母為口奔馳，她們未必每晚都有『住家飯』食，叫外賣、到會又太無誠意，於是想到親手煮一餐飯。」她補充，6年中學生涯完結，學生最不捨同學和班主任，加上升高中以後，她們都沒再踏足家政室，「校長廚房」正好讓學生應考DSE前懷緬一番，讓大家聚首一堂稍作放鬆。

副校長（學與教）陳藝洋（左）不懂烹飪，負責菠蘿腸仔簡單小食，副校長（校風及學生支援）陳思敏（右）在校長的教路下煮咖喱丸子。（圖片由德蘭中學提供）

切腸仔手軟在所不計 開心聽到學生讚「好食」

另一名副校長（學與教）陳藝洋亦不懂烹飪，連續2年負責菠蘿腸仔，他笑說菜式簡單，唯有在外觀上加點心思爭取表現，今年刻意將腸仔切成八爪魚造型，不過，其實過程中最難的是份量多，真正「切到手軟」，但當聽到學生講一句「好食」，就再辛苦都值得，下年或會挑戰其他菜式。

葉妙顏校長加入德蘭中學6年，她認為德蘭的傳統文化是「愛」，學校很重視學生想法，期望與中六生吃一餐飯為大家留下美好回憶。（梁鵬威攝）

▼德蘭中學校長發三位副校長向中六學生的最後叮嚀▼



葉妙顏校長︰「搏盡無悔！」



副校長（學與教）陳藝洋︰「辛苦咗咁耐支持埋落去，學校同老師的大門永遠都為學生打開，有咩諗唔通隨時返來！」



副校長（校風及學生支援）陳思敏︰「希望學生能堅韌地跨過所有困難。」



副校長（學校行政）伍卓仁︰「勇往直前不怕難，面對困難不畏懼。」



學校午膳設「真情對話」環節 聆聽學生意見

葉妙顏校長加入德蘭中學6年，她認為德蘭的傳統文化是「愛」，學校很重視學生想法，午膳設有「真情對話」環節，不論是行政或教學的任何意見，都可以跟老師反映，每年3月學校舉行中央大會時便會討論，學校早前增加水機、添置儲物櫃及早上進行默觀祈禱等，都是由同學提議。

校長疫情為口罩奔波 學生欲以成績報答

中六學生蘇玉珊和蕭芷晴很感激一眾校長及副校的心機，願意花時間為同學煮飯，感覺窩心，兩人又大讚伍卓仁副校長的炆蘿蔔牛腩十分美味。「知道伍爸爸（伍副校長的暱稱）單係炆牛腩已經2個鐘，佢哋工作本身已經夠忙！」

她們又謂，疫情時校長四出張羅昂貴的KF94口罩給全校同學，周六又有免費補習，時刻令人感到學校對學生的愛與關懷，即使DSE面對巨大壓力，但都會盡力用成績報答老師的教導。

▼德蘭中學中六學生向老師致謝▼



德蘭中學六年級生最後一天上學日，學生輪流在禮堂向校長及老師唱歌致謝，場面感人。（梁鵬威攝）

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▼德蘭中學中六最後一天上課日▼

