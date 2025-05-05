馮李佩瑤小學發展天文課程　鼓勵學生追星　傳承中華千年天文智慧

漫天星宿的畫面，現時利用AI工具便能隨意生成，但永遠不能取代親眼目睹銀河的震撼。保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學一直積極推動天文教育，校內配備多支能觀察遠至土星、太陽、月亮的天文望遠鏡，更配合一至六年級共有12個單元校本天文課程，供學生配合實際操作望遠鏡使用，鼓勵學生做追星族。



保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學校長胡國柱指出，天文是科學之母，深信學習天文知識可以培養學生好奇探索的精神、能提升學生跨學科分析能力及科學思維。



（梁鵬威攝）

學校無遮擋環境 成就絕佳觀星點

「呢支鏡面口徑達20吋，屬研究級別，可收集大量光線適合觀測深空天體，學生可以看得清楚星系及星雲。而最新購入了多支AI望遠鏡，配合濾鏡可以拍攝太陽黑子，學生透過平板電腦上睇到，獲書本以外體驗。」馮李佩瑤小學胡國柱如數家珍般介紹校內天文設備。

馮李佩瑤小學位處屯門掃管笏，背靠大欖郊野公園面向黃金泳灘，前方又沒有任何建築物遮擋，設於學校7樓天台的天文公園是理想的觀星點。

保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學學生，利用學校天文望遠鏡拍下震撼的天體。圖為玫瑰星雲。（保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學供圖片）

專級望遠鏡 清楚看見土星光環

學校目前有3支功能各異的專業天文望遠鏡，除了重量級反射式杜蘇天文望遠鏡外，還有能夠清楚地看月亮坑洞、木星條紋及土星的光環的望遠鏡；以及能把星星、月亮和行星的顏色和影像看得非常清楚的三聯APO折射式天文望遠鏡。

保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學7樓的天文公園，具備多支功能各異的專業天文望遠鏡。（梁鵬威攝）

天文望遠鏡價值不菲，每支價值約15萬元，新購置共12支的智能望遠鏡，每支約4000元。每支望遠鏡都具備拍照和目視功能，還能透過電腦輸操控，只要輸入天體名稱，望遠鏡會自動追蹤。

胡校長指，部份觀測儀器繼承合併前舊校（學校由保良局莊啟程第二小學下午校及保良局梁周順琴小學下午校，於2011年合併而成），部份則是學校申請了優質教育基金及保良局資助而購置。

收集地區天氣資訊 交天文台使用

天文公園內還配備有雨量計、紅外線雲量計、光污染監察儀、太氣繞動監察儀、全天星空攝影機、超聲波風速及風向計、 溫度及濕度計、UV及太陽能量計。學校透過這些儀器收集地區天氣資訊轉交天文台，並在校園電視台內分享，以及科學科教學資料。

這是一台專業的研究級望遠鏡，鏡面直徑達20吋，可收集大量光線，適合觀測宇宙中較暗的天體。（梁鵬威攝）

從STEAM到星空 校本天文課程分階培養探索力

天文觀星不只是學校課餘活動的興趣班，馮李佩瑤小學還開發了1至6年級共12個單元的校本天文課程。低年級以動畫及故事認識星座、月相以及太陽與月球；高年級則透過實際操作天文儀器，進一步認識八大行星、星雲及深空天體。

現時學校將天文課程納入STEAM循環周課堂內，各級同學每年均有機會學習天文知識。該校亦曾在「2025亞太區青銳天文知識大賽」中，奪P1至P3組別全場冠軍，獲評判稱讚「能巧妙融合天文觀測數據分析等多方面能力進行分析解答」。

胡校長深信，天文是科學之母，涉及數學、科學、物理等元素，能提升學生跨學科分析能力及科學思維，又稱讓學生探索宇宙星空，能激發學生「對未知的好奇」。

「觀察到學生對宇宙科學的探索熱忱顯著提升，同學會主動提出外借智能望遠鏡返屋企與家人一起探索，學生亦需要完成觀測任務，例如要論述希望拍攝什麼天文現象，並將過程及經驗與同學分享。」

辦親子觀星團 日本沖繩與銀河合照

縱然有專業觀測儀器，但觀星也要「睇天造人」。香港每年合適觀星的日子僅四十餘日，學校會配合天氣狀況，每年舉辦大約3次大型晚間觀星活動。

學校老師每年都會籌辦親子觀星團，曾到訪日本沖繩國頭村公園，與銀河合照。（保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學供圖片）

學生透過觀星認識自己獨特性

在暑假期間，學校負責天文課程老師，會舉辦海外的親子觀星團，讓家長與學生一起體驗式學習。以往曾到日本沖繩拍攝玫瑰星雲、日暈、在台灣清境觀銀河等等，今年暑假計劃到澳洲觀星。胡校長提及，老師都是自發利用暑假籌辦交流活動，「這份熱情是課程成功的關鍵」。

學生吳欣曈去年暑假曾與家人到沖繩觀星，她表示親眼目睹壯觀流星雨感興奮。「後生星星顏色偏藍及白，年老星星顏色偏紅同橙，宇宙真係好不可思議，M45星雲好靚。」

另一位學生胡荻晞則表示很喜歡學校天文公園，「老師會同我哋傾計，講唔到星座故故事，明白到每粒星都好獨特，其實同人類一樣，每個人都有獨特之處，理解宇宙就會發覺自己好渺小。」

學校老師每年都會籌辦親子觀星團，學生曾到訪內蒙，拍下流星軌跡。（保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學供圖片）

引入日本天象系統 3D效果漫遊太空

學校為了讓學生探索宇宙不受天氣及季節影響，特意引入日本國立天文台的天象系統Mitaka，配合專業的3D的眼鏡和3D的投影機，讓學生在校內的演奏廳內，體驗模擬太空漫遊活動，透過系統配合老師教學及校本課程，讓同學認識不同的天文現象。

學校將日本國立天文台天象系統Mitaka引入，在演講廳內配合專業3D眼鏡使用，可模擬漫遊太空。保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學供圖片）

引入中國古代天文儀器 增國民身份認同

除引入先進的觀星設備，學校亦不忘傳承中華千年智慧，引入復刻中國古代天文儀器模型並融入校本課程，結合科學探索與中華文化傳承。胡校長指，學校正訂製圭表、渾儀、赤道式日晷及地平經緯儀的4個中國古代天文儀器，預計25年９月可用作教學，屆時學生可以了解古人如何透過儀器去計算節氣、研究星體移動方式和太陽月球軌道等。

胡校長說，「讓學生可以原來認識到中國古人已經有這些天文的認知及智慧，從而去欣賞中華文化，同時培養國民身份認同也對我們祖國或歷史人物的尊敬及欣賞。」。

保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學正訂製4款古代天文儀器，讓學生認識中華千年天文智慧。（左起） 西方日晷、中國日晷、渾儀、圭表及地平經緯儀。（保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學供圖片）

校內建航天科技廊 料下半年落成

學校未來還將在航天教育領域上投入資源，計劃在校內設置「航天科技廊」，擺放中國長征系列的運載火箭等不同國家特色火箭模型，讓學生自主的學習。相關計劃已提交保良局基金申請，預計今年下半年落成。

保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學校長胡國柱相信，學習天文知識可以培養學生好奇探索精神、能提升學生跨學科分析能力及科學思維。（梁鵬威攝）