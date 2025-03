傑出IT教師獎2025接受提名　表揚教師貢獻推動校園正向文化

為表揚本地傑出教師對資訊科技教學的貢獻,香港電腦教育學會將舉辦「IT 感師日」,並頒發第八屆「傑出 IT 教師獎」,「01教育」為活動的支持機構。IT業界成功人士或學校同工可提名傑出的 IT 老師,共同推動校園的正向文化。



傑出IT教師獎2025已開始接受提名。

傑出 IT 教師獎旨在表揚本地傑出的教師對資訊科技教學的貢獻,以及鼓勵教師互相分享電腦及資訊科技科教學心得、宣揚校園正向文化。過去七屆的「傑出 IT 教師獎」廣受學界同工支持,選出多位傑出老師,今年活動再度舉行,冀望發掘更多熱心教學的優秀IT教師。

提名傑出 IT 教師的方式非常簡單,只要是IT業界成功人士或學校同工均可提名,只需撰寫500至1000字短文,分享被提名教師在資訊科技教學上的貢獻與影響。被提名者須為本地中、小學或特殊學校的全職教師,並於2024-2025學年繼續任教,每位提名人最多可推薦兩名教師。大會將邀請教育局的官員、校長、大學學者以及知名的社會人士組成評選委員會,就教師的專業能力、培育學生、專業精神及對社會的貢獻等方面作出評選。

傑出 IT 教師獎(Outstanding IT Teacher Award 2025)提名方法

提名人士:IT 業界成功人士或學校同工

提名方法:撰寫短文一篇(約500 -1000 字),講述被提名的教師對其啟發、指導及影響。

提交提名方法:透過連結 https://forms.gle/MzrTvRezLKwq8nqw6

(請利用 google 帳戶登入上傳資料)

截止日期:2025 年 4 月 11 日(五)

注意事項:

*每位提名人最多只能提名兩位教師

**被提名的教師,只需同意而不用提交任何履歷文件

***「傑出 IT 教師獎」只頒發給未曾榮獲此獎項之老師