《香港01》教師講座　菁英會黃麗芳倡跨學科協作推動國安教育

國家安全教育是價值觀教育的重要一環，亦是學校課程的重要部分。菁英會副主席黃麗芳認為，國家安全不僅涉及政治與軍事，更關乎經濟、文化、社會及科技等多個領域，而當中教育在維護國家安全方面扮演着重要的角色。



黃麗芳博士除是菁英會副主席外，亦是港區婦聯代表聯誼會副秘書長、廣東省婦聯執委、哈爾濱市政協；近年致力推廣大灣區發展機遇，同時是大灣區5G産業聯盟副主席兼董事，互聯網專業協會副會長。

黃麗芳早前出席順德聯誼總會梁潔華小學一個教師講座，分享國安教育的重要性。(羅國輝攝)

在全球局勢不斷變化的背景下，國家安全教育成為香港教育界的焦點。黃麗芳早前出席順德聯誼總會梁潔華小學教師講座時指出，根據《中華人民共和國國家安全法》，國家安全涵蓋國家政權、主權、統一、領土完整、人民福祉及經濟社會可持續發展等範疇。她強調，維護國家安全不僅是中央政府的責任，香港特別行政區亦有憲制責任，市民應共同承擔維護國家安全的義務。

她進一步解釋，根據《香港國安法》第三條，香港特區應當履行維護國家安全的職責，而《香港國安法》第六條則明確指出，維護國家主權、統一和領土完整是全中國人民的共同義務。因此，在香港推動國家安全教育至關重要，能夠培養學生的國家認同感，強化學生對國家安全的意識。

黃麗芳認為國家安全教育的主要目標是幫助學生了解國家的基本狀況，並非政治宣傳。(羅國輝攝)

「知、情、行、反思」課程框架 助學生理解國家安全

為了讓學生全面理解國家安全，教育局已經制定相關課程框架，並從「知、情、行、反思」四個學習層面，透過讓學生深入了解國情和中華傳統文化，培養他們對國家的認同感和歸屬感，幫助學生認識到國家安全的重要性，並激發他們自覺維護國家安全的意志。

黃麗芳認為，國家安全教育的主要目標是幫助學生了解國家的基本狀況。她以交通燈為例，形容法律的存在就像交通燈，雖然限制部分自由，但目的是確保大家更安全，「有限制的自由是為了讓大家更自由」，並強調國家安全教育是維護社會穩定的重要手段。

鼓勵學校推動跨學科協作 讓國安教育更全面

為了讓國家安全教育更加全面，黃麗芳認為，學校應推動跨學科協作，整合不同學科的教學資源。此外，學校可定期舉辦教師研討會，促進教育者之間的經驗交流，交換教學經驗與問題解決方法。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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