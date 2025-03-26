《香港01》教師講座 菁英會黃麗芳倡跨學科協作推動國安教育
國家安全教育是價值觀教育的重要一環，亦是學校課程的重要部分。菁英會副主席黃麗芳認為，國家安全不僅涉及政治與軍事，更關乎經濟、文化、社會及科技等多個領域，而當中教育在維護國家安全方面扮演着重要的角色。
黃麗芳博士除是菁英會副主席外，亦是港區婦聯代表聯誼會副秘書長、廣東省婦聯執委、哈爾濱市政協；近年致力推廣大灣區發展機遇，同時是大灣區5G産業聯盟副主席兼董事，互聯網專業協會副會長。
在全球局勢不斷變化的背景下，國家安全教育成為香港教育界的焦點。黃麗芳早前出席順德聯誼總會梁潔華小學教師講座時指出，根據《中華人民共和國國家安全法》，國家安全涵蓋國家政權、主權、統一、領土完整、人民福祉及經濟社會可持續發展等範疇。她強調，維護國家安全不僅是中央政府的責任，香港特別行政區亦有憲制責任，市民應共同承擔維護國家安全的義務。
她進一步解釋，根據《香港國安法》第三條，香港特區應當履行維護國家安全的職責，而《香港國安法》第六條則明確指出，維護國家主權、統一和領土完整是全中國人民的共同義務。因此，在香港推動國家安全教育至關重要，能夠培養學生的國家認同感，強化學生對國家安全的意識。
「知、情、行、反思」課程框架 助學生理解國家安全
為了讓學生全面理解國家安全，教育局已經制定相關課程框架，並從「知、情、行、反思」四個學習層面，透過讓學生深入了解國情和中華傳統文化，培養他們對國家的認同感和歸屬感，幫助學生認識到國家安全的重要性，並激發他們自覺維護國家安全的意志。
黃麗芳認為，國家安全教育的主要目標是幫助學生了解國家的基本狀況。她以交通燈為例，形容法律的存在就像交通燈，雖然限制部分自由，但目的是確保大家更安全，「有限制的自由是為了讓大家更自由」，並強調國家安全教育是維護社會穩定的重要手段。
鼓勵學校推動跨學科協作 讓國安教育更全面
為了讓國家安全教育更加全面，黃麗芳認為，學校應推動跨學科協作，整合不同學科的教學資源。此外，學校可定期舉辦教師研討會，促進教育者之間的經驗交流，交換教學經驗與問題解決方法。
目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。
《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。
如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：
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甚麼是「我的行動承諾」加強版？
「我的行動承諾」加強版是優質教育基金項目，本港中、小學校可申請最多30萬元推行媒體及資訊素養、國民教育及國家安全教育，而且不影響學校申請其他優質教育基金撥款，詳情可按此了解更多。
學校透過「我的行動承諾」加強版撥款可舉辦甚麼活動？
學校可運用撥款邀請外間機構，就媒體及資訊素養、國民教育和國家安全教育，為學生、家長、教師舉辦講座、工作坊、參觀具公信力傳媒機構等。《香港01》正支援學校舉辦相關活動。