《香港01》教師國民教育講座　菁英會副主席梁思韻談十四五規劃

【教育出版社與《香港01》攜手合作獨家推出的「教育 +01」計劃方案，是針對優質教育基金（QEF）「我的行動承諾」加強版撥款計劃而設計，為全港小學提供一系列專業實用的教材及教育活動，全面支援學校有效地推行國民教育、國家安全教育和媒體及資訊素養教育。】



香港現時正積極融入國家發展大局，當中涉及對國家《十四五規劃綱要》的認識。《香港01》早前為元朗公立中學校友會小學舉辦教師「傾國傾情」講座系列，邀得菁英會副主席梁思韻老師與教師分享國家《十四五規劃綱要》的背景、重點，並分享相關課題的教學方式。



梁思韻是生歷奇教育創辦人以及兒童地方志的作者，並同時擔任多項公職，包括教育局課程發展議會價值觀教育常務委員會委員。

《香港01》為元朗公立中學校友會小學舉辦教師「傾國傾情」講座系列，邀得菁英會副主席梁思韻老師（右二）與教師分享國家《十四五規劃綱要》。（黃浩謙攝）

她指出，「十四五」規劃是國家的國民經濟和社會發展的第14個5年期規劃，涵蓋經濟發展、民生福祉、綠色生態、安全保障、創新驅動五大領域，屬於國家的長遠發展藍圖，讓不同界別領域的單位按藍圖制定政策。

由於國家《十四五規劃綱要》全文長逾6萬字，梁思韻認為教師需懂得解讀規劃綱要，才能理解箇中內容向學生講解，而其中一個方法是留意文件內的關鍵詞，以及相關政策在不同規劃綱要的描述。以教育政策為例，由原本推進教育現代化，調整為堅持高能質的教育體系，意味國家未能希望重視和提升教育質量。

《香港01》為元朗公立中學校友會小學舉辦教師「傾國傾情」講座系列，邀得菁英會副主席梁思韻老師與教師分享國家《十四五規劃綱要》。（黃浩謙攝）

談及如何在小學教育加入「十四五」規劃時，梁思韻指「十四五」規劃對小學生而言較艱深，認為教師可在適合課題時提及相關「十四五」規劃的元素，同時輔以影片或動畫助學生更容易掌握內容和了解國情。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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