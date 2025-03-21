「2025香港閱讀+」4月啟動　連串活動推動全城閱讀

香港出版總會繼去年舉辦「香港閱讀+」後，今年再獲文創產業發展處資助，以「最美的書」為主題，於今年4月至6月期間舉辦「2025香港閱讀+」。香港政府已訂立每年4月23日為「香港全民閱讀日」，期望透過焦點展覽及書展，推動全城閱讀。



復活節於沙田辦閱讀嘉年華 活動超過35項

重點活動為4月18日至27日，於沙田新城市廣場舉行嘉年華，屆時設有專題書展、作家分享、購書專區、電子閱讀體驗，以及親子工作坊、音樂表演等，今年更特別設有「共讀雙城：港深聯展」，合共超過35項活動，旨在促進公眾提升閱讀興趣，鼓勵家庭共同參與。

香港出版總會會長李家駒。

「2025香港閱讀+」將為期90天，會按人文之美、藝術之美、生活之美、教養之美、 創新之美、敘述之美分為六大類別，讓公眾以欣賞藝術品的角度尋覓和欣賞書籍美妙之處。參與的作家和專家陣容，包括有立法會議員霍啟剛，他再度擔任「閱讀推廣人」，以及公共圖書館諮詢委員會主席羅乃萱及歌手陳美齡；講座嘉賓則有作家林乾、文寀賓、劉同、以及香港運動員吳卓恩、朱文佳和張浚諾等。

設親子工作坊VR AR閱讀 展出故宮複刻版畫作

此外，「2025香港閱讀+」亦是今年「香港悅讀周」及「香港流行文化節」的響應節目，4月19日將舉行「香港悅讀周」暨「2025香港閱讀+」啟動禮。屆時文化活動舞台將邀請多位海內外著名作家作出分享，包括《曾國藩大傳》內地作者林乾、《等一切風平浪靜》內地作者劉同、《波波鼠美食團》韓國作者文寀賓，以及《大偵探福爾摩斯小說》的香港作者厲河。

活動亦有親子工作坊，包括講故事、世界文化遺產小手作、自製繪本工作坊、幼兒STEAM小實驗、製作中國長城立體拼圖等；深圳市委宣傳部亦會安排多場非遺系列工作坊，以推動深港「共讀雙城」。

為延續去年在深圳舉行的「故宮館藏 X 香港非遺」展覽及書展，香港出版總會會在嘉年華重置展覽的部分內容，包括8幅來自北京故宮博物院的精美畫作複刻版、以及近50件香港非物質文化遺產作品，供公眾免費欣賞。部分作品靈感來自故宮博物院館藏的宋代畫家王希孟代表作《千里江山圖》，亦不失香港獨特文化。

流動漂書車供免費選書 一書換一書增社區交流

為深入社區，「2025香港閱讀+」同時舉辦為期一個月的「流動漂書車」活動，4月1日起走訪港九新界多間中小學，亦會前往不同屋苑和地區。車內除有香港出版圖書外，更首次有由深圳市委宣傳部提供的書籍。參與者可免費挑選喜歡的書籍，並與其他人分享自己的書籍。4月18日至21日復活節假期、以及26日至27日，「流動漂書車」將特別停泊於沙田大會堂，方便市民一併參與「2025香港閱讀+」嘉年華及「一書換一書」漂書活動。